Itatí Cantoral aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para expresar su admiración hacia Silvia Pinal.

En los últimos años la carrera actoral de Itatí Cantoral ha sobresalido, y es que, hay que recordar que unos de sus trabajos más importantes fue protagonizar la serie ‘Silvia Pinal frente a ti’ , que narró la historia de la gran diva de México.

Es así que en entrevista con ‘Las Estrellas’, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, la actriz, Itatí Cantoral habló sobre las mujeres del mundo del espectáculo que la inspiran, entre las que mencionó a Silvia Pinal y la productora de televisión Carla Estrada .

La protagonista de ‘La mexicana y el güero’ reveló que siente gran admiración hacia Silvia Pinal, aunque se cuestiona cómo le hizo la primera actriz para posicionarse en la actuación, sobre todo en una época en la que el machismo era muy fuerte.

“Yo sé cómo es crecer en una familia así, y más en la época de Silvia, en los años cincuenta. Yo me acercaba mucho a ella para preguntarle cómo le hacía para que no le afectara que la gente le hiciera bullying por ser actriz, después por embarazarse muy jovencita y finalmente por su divorcio, cuando en aquella época el divorcio estaba penado, la mujer no podía votar y estaba el machismo a su máximo”. Itatí Cantoral

Itatí Cantoral reconoce a Silvia Pinal como ‘superfeminista’

Itatí Cantoral reconoció que lo que más le sorprende de la vida de Silvia Pinal es cómo logró salir adelante por sus propios logros y medios, ya que como ejemplo, mencionó que la madre de Alejandra Guzmán quería tener una familia, pero “no fueron afortunadas sus parejas”, aunque “respondió con amor”, por lo que aseguró que “hay muchas cosas qué aprenderle a Silvia Pinal”.

Asimismo, la intérprete de ‘Soraya Montenegro’, en la telenovela ‘María la del Barrio’, detalló que Silvia Pinal “es una mujer muy positiva y amorosa”, entonces señaló tanto a la diva de México como a Carla Estrada de “ superfeministas ”.

“Son unas superfeministas, de esas que tú dices: ‘tienen todo lo que hay que aprenderle a una mujer'”. Itatí Cantoral

Es de mencionar que Carla Estrada fue quien estuvo a cargo de la producción ‘Silvia Pinal frente a ti’, motivo por el que Itatí Cantoral considera que los retos que han enfrentado la productora y Silvia Pinal para posicionarse en sus respectivas profesiones las hacen tener algo en común.