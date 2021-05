Issabela Camil habla con sus hijas sobre el romance que tuvo con Luis Miguel

Issabela Camil confirmó que ella no autorizó su participación en ‘Luis Miguel, la serie’ pero destacó que no tiene nada que ocultar.

Con la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ se han revelado los romances que tuvo el cantante en su vida, tal es el caso de Issabela Camil.

Aunque en un principio se había negado a hablar sobre el tema, la actriz confesó que habló con sus hijas sobre la relación que mantuvo con Luis Miguel.

Issabela Camil: “A mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad”

Issabela Camil acudió a la inauguración de una galería de arte de Salvador Dalí, ahí fue cuestionada sobre su aparición en ‘Luis Miguel, la serie’.

En el video compartido por el programa ‘Sale el Sol’ la actriz confesó que si ha hablado en especial con su hija Antonia sobre su romance con Luis Miguel.

“Antonia si está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones y tuvo, o sea, es imposible decir, digo ¡y es hermoso!” Issabela Camil

Issabela Camil puntualizó que no tiene nada que ocultar por lo que hablará abiertamente con sus hijas sobre su pasado amoroso.

La famosa destacó que con sus hijas es muy honesta y más ahora que con la serie se revivió el romance que mantuvo con Luis Miguel en la década de 1990.

“No estoy diciendo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad y sabrán absolutamente todo lo que quieran saber” Issabela Camil

Issabela Camil asegura que no demandará por aparecer en ‘Luis Miguel, la serie’ ya que no tiene nada que ocultar

Sobre si autorizó para que pudiera salir su historia en ‘Luis Miguel, la serie’, la actriz señaló que no dio el permiso.

Pero Issabela Camil puntualizó que no demandará porque no tiene nada que ocultar.

“No, yo no autoricé nada… no es tan importante (demandar), no sé, cada quién tiene su tema… yo no tengo nada que esconder, son dos personas, cada quien tiene la manera de contar su historia, no es nada más mía, no me pertenece… no tengo los derechos yo firmados ¿de qué?, es ridículo, si fuera algo que me da vergüenza digo ¡ah bueno!, no, pasó” Issabela Camil

En ‘Luis Miguel, la serie’ Camila Sodi interpreta a ‘Erika’, haciendo referencia al nombre real de Issabela Camil: Erika Ellice Sotres Starr.

A cuatro meses de la muerte de su papá Jaime Camil Garza, la actriz confesó que siguen siendo momentos muy difíciles.