Humberto Zurita cuenta cómo “100 días para enamorarnos” lo ayudó a superar la muerte de Christian Bach

Humberto Zurita reveló que no quería interpretar a "Ramiro", personaje de "100 días para enamorarnos".

A semanas de haber concluido grabaciones de la serie comedia-dramática estadounidense “100 días para enamorarnos”, Humberto Zurita abre su corazón y cuenta cómo fue que tomó un papel que sentía no le correspondía y cómo esta decisión lo ayudó a superar la muerte de su esposa Christian Bach.

Como te informamos, Christian Bach murió en febrero de 2019 a causa de un paro respiratorio, pérdida que Humberto Zurita no quiso abordar en su momento debido a que se sentía muy triste y desolado; sin embargo, nunca imagino que un encuentro lo ayudaría en su duelo.

En declaraciones para JDS vía zoom, el actor dijo estar agradecido con Carlos Santana, CEO de Telemundo, a quien se encontró en Nueva York a poco de la muerte de su esposa Christian. “Es una anécdota muy bonita. Él me pidió que hiciera un papel que no era para mi”, comenzó platicando. En aquel momento, tras lo sucedido en su vida, se negó rotundamente pero…

"Christian acababa de fallecer y él como buen amigo me dice: ‘Quiero que trabajes y estés ocupado’, a lo que le respondí: ‘No me veo en el personaje’, pero él insistió y me decía: ‘Házlo para que te diviertas, piénsalo, como unas vacaciones pagadas’. Y, de verdad que resultó bien, mi personaje gustó mucho” Humberto Zurita. Actor

Humberto Zurita terminó disfrutando su personaje en "100 días para enamorarnos"

Ante la insistencia, Humberto Zurita aceptó; se metió en la piel del personaje de Ramiro, un hombre tradicional, viudo que cría solo a su hija Remedios, una mujer que disfruta al máximo su sexualidad, a quien a su vez ayuda a cuidar a su nieta Alejandra, quien está confundida y decide declararse transgénero y cuyo padre reaparecerá inesperadamente en su vida.