A través de su cuenta de Instagram el actor compartió que se encuentra muy enamorado por lo que decidió llevar el nombre de su novia en la piel.

Horacio Pancheri demuestra su amor al tatuarse en honor a Marimar Vega

En el mes de septiembre Horacio Pancheri concedió una entrevista al programa ‘Sale el Sol’ y confirmó que la cuarentena por el Covid-19 no había afectado su relación y que incluso se sentía más enamorado de Marimar Vega.

En ese momento el actor reveló en el video que se encontraba tan bien sentimentalmente que incluso se podría realizar un tatuaje con el nombre o algo relacionado con su novia.

“Sus ojos, su cuerpo me tatuaría. Claro ¿por qué no? Me encantan los tatuajes, quién dice que el día de mañana me tatúe su nombre, estoy muy enamorado” Horacio Pancheri

Durante su entrevista el también modelo detalló que realizarse un tatuaje es una decisión personal por lo que nunca le pediría a Marimar Vega que se realice uno con él.

¡Enamorado! Horacio Pancheri revela que la pandemia fortaleció su romance con Marimar Vega. ¿Viene bebé en camino? 💘#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/yefMHuidT0 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 16, 2020

Varios meses después Horacio Pancheri compartió que ya tiene el nombre de su novia en la piel, demostrando que sigue muy enamorado. La tatuadora Andrea Nash fue la encargada de compartir su trabajo.

En el video -que después fue retomado por una cuenta de fans en Instagram- muestra al actor con sus dos nuevos tatuajes. Uno de ellos hace referencia al cariñoso apodo con el que se refiere a Marimar Vega, mientras que el otro es el nombre de la perrita de la actriz.

En el brazo izquierdo Horacio Pancheri mostró los nombres “China” y “Chata”. De esta manera el actor compartió que su relación va muy bien. Actualmente el famoso se encuentra grabando la segunda temporada de la serie ‘El juego de las llaves’.