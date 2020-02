La relación vuelve a estar en boca de todos tras el estreno de 'Sodio' y la indirecta de Gómez hacia Danna en su nueva canción

La relación que mantuvieron Danna Paola y Eleazar Gómez vuelve a ser tendencia tras calificarla de “tóxica”; esto luego del estreno del video ‘Sodio’ de la cantante pues fans apuntan a que la canción habla del también actor y cantante.

La relación ”tóxica” entre Danna Paola y Eleazar Gómez se volvió viral en redes sociales luego de que se hiciera "Trending Topic" el famoso “hilo” de Twitter en donde explicaba los inicios de ésta y los abusos físicos que se vivieron dentro de la misma.

Así fue la relación tóxica de Danna Paola y Eleazar Gómez. pic.twitter.com/KqkKk8IYa4 — Freddy Velarde (@_FreddyVelarde) February 16, 2020

La relación vuelve a estar en boca de todos tras el estreno de ‘Sodio’, video de Danna Paola en el que relata que su pareja tiene preferencias homosexuales y medio Internet se ha roto la cabeza pensando a quién puede referirse.

La controversia que ‘Sodio’ desató

Muchos apuntaron a Roger González pero, la teoría más fuerte hasta el momento ha sido Eleazar Gómez con quien mantuvo una relación de aproximadamente seis años aunque la mayor parte la mantuvieron en secreto.

De igual forma, Eleazar -quien ha querido lanzarse de cantante- estrenó un video -el cual cuenta con más de 17 mil No me gusta - que impactó no por la canción o el ritmo, sino porque la modelo que parece junto a Eleazar en todo el videoclip es casi idéntica a Danna Paola.

A pesar de que se le cuestionó a Gómez sobre esta situación, él negó rotundamente que la canción estuviera dirigida o dedicada hacia alguien aunque en una de las estrofas dice “ Yo no soy Pablo , tú no eres Ariana’, haciendo referencia al éxito ‘Oye Pablo’ de Danna Paola.

Eleazar y la modelo de su videclip Cool Kids Media

Luego de que esta “indirecta” no pasará desapercibida por los fans, hubo quien decidió explicar la historia detrás de los artistas, revelando que la relación entre Eleazar Gómez y la Danna Paola que surgió tras conocerse en la telenovela ‘Atrévete a soñar’.

La tormentosa relación entre Danna Paola y Eleazar

De acuerdo a la información del hilo, la relación inició cuando Eleazar tenía 24 años y Danna Paola 14, por lo que decidieron mantenerlo en secreto desde el 2010; para el 2013 decidieron mostrarse finalmente como pareja cuando Danna Paola estrenó el musical ‘Wicked’.

Sin embargo, fue en ese periodo cuando un paparazzi captó a la pareja discutiendo a las afueras de un cine en donde según Eleazar le reclamaba a la cantante por mensajes inapropiados en su teléfono

Pero los rumores de infidelidad de Eleazar Gómez con su co protagonista de ‘Muchacha italiana viene a casarse’, la relación comenzó a decaer notablemente hasta que culminó.