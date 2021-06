Héctor Soberón ha recibido amenazas por comentarios de Michelle Vieth

Todo parece indicar que la historia entre Héctor Soberón y Michelle Vieth parece no tener fin, ambos famosos se han enfrentado en diversas ocasiones tras su fallido romance, que comenzó en el año 1997. Su relación desde un inicio fue muy criticada porque la actriz tenía 16 y el actor 31 años.

Hace unos días el actor reveló que actualmente las confrontaciones con su ex lo ha llevado a recibir amenazas a través de las redes sociales.

“He tenido que cancelar a mucha gente… en cuanto a Twitter y a Instagram tengo bloqueadas ciertas palabras, de repente ponen palabras altisonantes y yo no las leo, he recibido muchas amenazas a raíz de lo que comentó mi difunta, entonces sí he recibido muchas amenazas”

Héctor Soberón. Actor