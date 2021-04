Gustavo Adolfo Infante le asegura a Enrique Guzmán que no lo señala como culpable pero tampoco desacredita la acusación de Frida Sofía.

Esta semana, Frida Sofía puso nuevamente en el ojo del huracán a la familia Guzmán, sobre todo su madre Alejandra Guzmán y a su abuelo, Enrique Guzmán, a quien acusó de haberla tocado indebidamente cuando ella apenas tenía 5 años de edad.

Como era de esperarse, Enrique Guzmán de inmediato respondió a la grave acusación, acudió al programa Ventaneando para asegurar que en su vida ha tocado así como visto con otros ojos a su nieta, por lo que desconoce la razón de la acusación de abuso y sospecha que puede ser una venganza en contra de su madre, Alejandra Guzmán, quien le retiró su apoyó económico pero no el departamento que habita en Miami y que ella le regaló.

Asimismo, sin poder controlar su enojo, se lanzó contra Gustavo Adolfo Infante, el periodista que lanzó la exclusiva, y a quien amenazó con romperle el hocico cuando lo vea , porque no debió transmitir una entrevista que iba acompañada de acusaciones delicadas sin antes haber hablado con todos los involucrados.

Gustavo Adolfo Infante responde a amenaza

Mediante su canal de YouTube, el periodista Gustavo Adolfo Infante no perdió la oportunidad de responder la amenaza de Enrique Guzmán, quien aseguró le romperá el hocico cuando lo vea así como se burló de su estatura e insinuó que sacará el máximo provecho de lo dicho por Frida Sofía para su beneficio y sus programas “porque a eso se dedica”.

Al respecto, Infante comenzó explicando que no está señalando culpable a don Enrique, debido a que él no presenció los hechos; sin embargo, le fue importante hacer pública la entrevista a Frida Sofía ya que tiene una gran responsabilidad como el reportero que es:

"Mi obligación como periodista, como reportero, como comunicador, es atender a las personas, es escuchar su verdad, lo que ella tenga que decir, y ella lo deja muy claramente: me manoseaba desde que tenía cinco años de edad’ y ella, está chava ha sido congruente”, dijo dejando claro que él sí cree la versión de la polémica Frida Sofía .

Asimismo, aseguró que respeta a Enrique Guzmán, pero no podía quedarse callado frente a la denuncia de su nieta por lo que lamenta su sentir: