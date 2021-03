Gonzalo Peña queda fuera de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ tras acusaciones de cómplice de abuso sexual

Daniela Berriel acusó a Gonzalo “N” de ser complice de su violación un año atrás



A través de un comunicado, Televisa informó que el actor Gonzalo Peña ha quedado fuera de las grabaciones de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ tras ser acusado de ser complice de abuso sexual en contra de la actriz y modelo Daniela Berriel.

El comunicado de Televisa compartido en las redes sociales informa que tras la denuncia hecha en redes sociales y en la Fiscalía General del Estado de Guerrero por parte de Daniela Berriel, han tomado la decisión de suspender las grabaciones con Gonzalo Peña de su producción ‘¿Qué le pasa a mi familia?’.

Comunicado sobre denuncia de Daniela Berriel — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) March 8, 2021

Daniela Berriel acusa a Gonzalo “N” de ser complice de violación

De acuerdo a las acusaciones de Daniela Berriel en contra de Gonzalo “N”, aseguró que un año atrás, él había sido cómplice de su violación perpetuada por Eduardo Ojeda en la ciudad de Acapulco, Guerrero y aunque los denunció ese mismo día, hoy sus agresores siguen libres.

Ante ello, Daniela Berriel decidió alzar la voz en redes sociales y hablar de su situación, hecho que se hizo viral en redes sociales bajo el hashtag #JusticiaParaDanny.

Daniela Berriel señaló que ella y Gonzalo Peña salieron en algunas citas pero aquello no prosperó y dejaron de frecuentarse; el año pasado, Peña l a invitó a Acapulco en un viaje tranquilo en donde estaba Eduardo Ojeda, dueño de la casa en donde se hospedaban.

“Todo iba bien la verdad, me la estaba pasando bien y hubo un momento en que la plática se tornó sexual, empezaron a hablar de tríos, me preguntaron si yo había hecho uno. Me dijeron que porque no y me empecé a sentir un poco incómoda” Daniela Berriel

En su relato cuenta que ella fue a dormirse pero se despertó cuando Eduardo Ojeda y Gonzalo Peña la estaban tocando. Se despertó cuando ya la estaban penetrando.