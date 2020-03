VIDEO: Implantes de Gomita se menean duro al ritmo de reguetón

Gomita acudió a tomar clases de twerk junto a la influencer sinaloense y le llovieron críticas con sus movimientos.

Gomita felizmente compartió en redes sociales un clip donde se le ve hacer twerk junto a la popular influencer sinaloense “El Viscocho”, de inmediato la actriz fue atacada con comentarios negativos.

La sexy ex payasita como siempre ignoró a sus haters, quienes la acusaron de “mal bailadora” por sus toscos movimientos y lentos movimientos a la hora de perrear.

Gomita compartió con sus seguidores un nuevo video de su experiencia al tomar clases de twerking por primera vez en su vida, recordemos que también en YouTube donde tiene bastante fama compartió el video.

Fue en la sección de comentarios del clip en donde la famosa recibió miles comentarios negativos y otros tantos buenos.

“Gomita no es por ofender pero la neta no te queda haciendo”, “Se te ven bolas en las nalgas muy feo", "No se le ve bonito el cuerpo a gomita y eso que ya se opero", "Jajaja las nalgas todas falsas de la Aracely", "no se te mueven por que es puro plástico!", “Eres hermosa y me caes súper Ara”, “Me encanta ver tus videos me haces el día”, se puede leer entre los comentarios.

Por otro lado, algunos agradecieron a Gomita por invitar a "El Viscocho" a uno de sus videos, pues en distintas ocasiones ambas han compartido con sus seguidores que mantienen una muy buena amistad.

Aquí te dejamos el video completo: