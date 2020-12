Gomita se corta el cabello como Ángela Ágular y luce irreconocible

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita se realizó un cambio radical.

La polémica Gomita compartió una foto en redes sociales en donde aparece con un nuevo color y corte de cabello. Esto dejó con la boca abierta a sus fans pues luce más hermosa y segura que nunca.

En la foto también Gomita de 26 años de edad presumió su impactante anatomía que deja a todos con la boca abierta, pues acaparó miradas gracias a su pronunciado escote, que dejó muy poco a la imaginación.

Tras ser sorprendidos, sus fans de la youtuber y actriz no dudaron en comentarle que le había copiado el corte a la cantante Ángela Águilar.

Algunos de sus fans aseguran que luce más joven, pues es un corte de pelo que le sienta muy bien. Otros lo tienen defendido asegurándose de tener un gran gusto por la moda, cambiando constantemente su imagen.

Recordemos que Gomita es una de las influencers más criticas en el medio del espectáculo y se ha colocado como blanco de la polémica en más de una ocasión, siempre ha ignorado los malos comentarios asegurando que no le afectan más.

Por lo pronto, Araceli Ordaz sigue enfocada en hacer crecer su fama en las redes sociales y en su canal de YouTube que cada día aumenta de seguidores, recientemente ofreció un tour por su hogar decorado de Navidad con impresionantes adornos, incluido un Santa de tamaño real, su video fue tendencia en México.

"Wow!!! Me fascina tu look!!!! divina!" y "Que preciosura de mujer!!!! No le canso de ver tu foto…. HERMOSA!!!", "le copiaste a Ángela", "Te queda bien el pelo corto", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, quienes la han apoyado en sus distintos proyectos.