Gomita arremete contra Arturo Islas por el rescate de 'Big Boy'

Luego de que Arturo Islas señaló que rescató al elefante 'Big Boy' porque se encontraba en un mal estado, gomita salió en defensa de Paola Rolex.

A través de sus redes sociales Arturo Islas compartió diferentes videos en los que muestra que pudo recatar al elefante ‘Big Boy’. De acuerdo con el conductor el animal que trabajó en los circos durante varios años se encontraba en pésimas condiciones.

A través de Instagram Paola Rolex, hija del propietario que tenía el elefante, negó que ‘Big Boy’ estuviera en un mal estado. A ella se sumó Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', quien arremetió contra el conductor.

Gomita: “Todo tiene un karma y esa gente lo va a pagar”

Tras las declaraciones de Arturo Islas en contra de los dueños del Circo Rolex , Paola Rolex aseguró que ellos habían mantenido a ‘Big Boy’ en perfectas condiciones, sin necesidad de estar pidiendo dinero.

La joven destacó que el conductor solo busca publicidad por el elefante de nombre real Román. Sin embargo recalcó que se encuentra feliz de que sea trasladado a un lugar mejor pero negó que haya recibido maltratos mientras estaba bajo su cuidado.

A través de sus Instagram Stories, ‘Gomita’ también se pronunció por el rescate de ‘Big Boy’ y le mostró todo su apoyo a Paola Rolex.

En su video la influencer criticó contra el exconductor de ‘Survivor México’ pues aseguró que ella conocía que el animal no había sido maltratado y que no se encontraba esclavizado, como mencionó el presentador.

‘Gomita’ destacó que es un video que se encuentra armado, ya que las condiciones en las que se encontraba ‘Big Boy’ no son las mostradas.

“Hay que coraje me da, Paola te mando muchos besos y abrazos, los quiero muchísimo no me gusta verlos enojados. Realmente estoy de acuerdo que ese es un video súper inventado y armado, yo sabía que Big Boy estaba bien cuidado, que estaba en un rancho” Gomita

En el video la influencer cuestionó la credibilidad de Arturo Islas, pues recordó que en su momento trabajo en Badabun.

‘Gomita’ también puntualizó que todo se paga y que en algún momento se va a conocer la verdad. Cabe recordar que ‘Big Boy’ se encontraba a cargo de la familia Fuentes Gasca, propietaria del Circo Rolex.