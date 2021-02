Gloria Trevi se sinceró y compartió con el público las lecciones que la pandemia le ha dejado.

La pandemia de coronavirus ha impactado a millones de personas en todo el mundo, pero de maneras diferentes, y hay famosos, como Gloria Trevi, que se abren con el público y reflexionan sobre estos tiempos de confinamiento.

Con una trayectoria artística de 30 años, y ser una de las cantantes más queridas por el público mexicano, Gloria Trevi ha atravesado momentos difíciles y polémicos en su vida, sin embargo, habló en entrevista con Don Francisco sobre los retos que ha enfrentado durante la pandemia.

Al ser cuestionada sobre cómo la ha reinventado la pandemia, además de cómo es su relación en la cuarentena con su esposo Armando Gómez , con quien se casó en 2009, Gloria Trevi indicó que no están todo el tiempo juntos, porque ella se ha mantenido en otras actividades.

“He tratado de mantenerme muy activa en mis redes sociales. (…) Divirtiéndome, haciendo ejercicio, también llorando por algunas pérdidas. Sobre todo, de las físicas, de las personas queridas, pero buscando la manera de poner el hombro cuando se puede”. Gloria Trevi

Gloria Trevi tiene miedo al coronavirus

En dicha entrevista, Don Francisco preguntó a Gloria Trevi si ha tenido miedo al coronavirus, sobre todo, porque su esposo ya padeció de la enfermedad, por lo que la cantante respondió que aún teme al Covid-19.

“Hasta el momento tengo miedo, porque nos ha tocado perder a varios seres queridos, tanto gente que trabajaba con nosotros, que eran casi amigos, como amigos, que eran casi hermanos y me tocó que mi esposo estuviera enfermo”. Gloria Trevi

Es así que la famosa reconoció el temor que le tiene al coronavirus, además, lamentó el no poder abrazar a sus padres , a quienes asegura que los “extraña muchísimo”.

Con los protocolos para evitar contagios de Covid-19, muchos eventos han tenido que ser cancelados, motivo por el que la intérprete de ‘No querías lastimarme’ y ‘Todos te miran’, espera poder estar frente a sus fans en la medida de lo posible.

Gloria Trevi prepara concierto vía streaming

Los conciertos vía streaming son un formato al que se han ido adaptando diversos artistas, por lo que Gloria Trevi dejó en claro que la pandemia no la detiene y contó que ya prepara un show para el próximo 27 de febrero de 2021 .

Se trata de ‘Trevi in da House’ , el cual se transmitirá en todo el mundo, de acuerdo con la cantante mexicana, quien aseguró que fans de Argentina, España, Estados Unidos, y, por supuesto, México, ya han adquirido sus boletos.

“De una u otra manera nos vamos a unir todos por medio de la música. Estoy preparando cosas bien bonitas”. Gloria Trevi

No obstante, Gloria Trevi indicó que uno de los mayores retos que enfrenta en este concierto online es la falta de público físico, aunque no es razón para que ella no haga un show “espectacular” como acostumbra.