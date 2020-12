Jerry Demara habría muerto a causa de una infección producida por una bacteria que se expandió por su cuerpo

El pasado lunes 1 de diciembre de 2020 se dio a conocer una noticia que dejó al mundo de la música latina de luto, debido a que el cantante mexicano, Jerry Demara murió a los 42 años de edad en el Pioneers Memorial Hospital de California, Estados Unidos.

De acuerdo a los informes, Jerry Demara habría perdido la vida a causa de una infección producida por una bacteria que se expandió por todo su cuerpo, después de haberse aplicado unas inyecciones de vitaminas que le generaron fuertes dolores. Sin embargo, antes de morir, el cantante de regional mexicano realizó una transmisión en vivo denunciando una negligencia médica por parte del personal de salud que lo atendió en el hospital.

Luego de que se diera a conocer la muerte del nominado al Grammy Latino, Jerry Demara, su hijo, Gerardo Demara Junior dio detalles sobre sus últimos días.

A través de una entrevista para el canal de YouTube ‘Chisme No Like’, Gerardo Demara Junior dijo que días antes de llevar a su padre al hospital había amanecido con síntomas de Covid-19 , como dolor de cabeza, fiebre y tos leve.

“Mi mamá había visto que recomendaban mucho inyectarse esta vitamina que se llama la B12, que es la que recomiendan para el Covid-19, incluso ya se la habían puesto antes, hicieron un viaje y se la pusieron” Gerardo Demara Junior

Posteriormente, Gerardo Demara Junior detalló que después del viaje aún les quedaban inyecciones, las cuales aplicaron a Jerry Demara, y no tuvo ningún síntoma de Covid-19, pero al día siguiente empezó a sentir dolor en el glúteo, lugar donde le aplicaron la vitamina.

La familia del cantante optó por llevarlo al hospital de El Centro , en California, donde permaneció más de tres horas en el área de los pacientes con Covid-19.

“Duró tres horas ahí y nada, ya mi mamá se empezó a desesperar, porque mi papá le habla muy agitado, muy cansado y nos decía: ‘por favor sáquenme de aquí, no me están dando la atención, me están tratando mal, me están negando el agua’” Gerardo Demara Junior

Tras escuchar los mensajes de voz, la esposa de Jerry Demara fue por él y lo llevó al Pioneers Memorial Hospital de California, donde lo atendieron rápido y comenzó a sentirse un poco mejor, pero Gerardo Demara comenta que era tan fuerte el dolor de su padre, que sufrió mucho en sus últimos días de vida.

Los médicos le diagnosticaron una enfermedad en la que una bacteria se empieza a comer la piel y el músculo, así que intervinieron de forma quirúrgica para quitar los restos de piel afectados por la bacteria.

“Llegó el punto donde empezaron a fallarle otros órganos que es lo que pasa con esta enfermedad (…) le empezaron a fallar los riñones, le tuvieron que hacer una diálisis para limpiarle las toxinas que sus riñones no podían sacar, cuando le hicieron la diálisis tuvo problemas con la presión y le dio un paro cardiaco” Gerardo Demara Junior

En la entrevista virtual Gerardo Demara Junior reconoció que lo que le pesa a él y a su familia fue el trato y tiempo de más que recibió Jerry Demara en el nosocomio de El Centro , debido a que la bacteria que lo atacó actúa por tiempo y, mientras más rápido se atienda el paciente, más probabilidades tiene de recuperarse.