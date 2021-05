Muere hermana de George Michael a 3 años del deceso del cantante

La pena vuelve a abrazar a la familia de George Michael. Tres años después del deceso del cantante, ocurrido el 25 de diciembre de 2016, Melanie Panayiotou murió.

La hermana del cantante de “One More Try” fue encontrada muerta en plena Navidad. Su cuerpo fue hallado en su casa de Londres. La encontró Yioda, su otra hermana, informaron autoridades.

Fue cerca de las 19:35 horas cuando el servicio de ambulancias reportó el cadáver de una mujer de mas de 50 años de edad, el cual se hallaba en una dirección de Oak Hill Park.

De acuerdo con el especializado portal TMZ, no hay nada sospechoso alrededor del deceso de Melanie, de 55 años de edad; no obstante, las causas no han sido reveladas . Se han puesto en marcha las investigaciones.

A penas el mes pasado, Melanie comentaba sobre “Last Christmas”, la película recién estrenada cuya historia se musicaliza con 12 temas del cantante.

"Yog (el apodo de George) adoraba la Navidad y le encantó la idea de esta película. Estoy segura de que disfrutará viendo la increíble sonrisa de bombilla de Emilia [Clarke], algo que comparten, a través de las millas celestiales. Y, lo más importante, todos nosotros, junto con nuestro querido difunto Yog (mi hermano 'muy orgulloso de ser gay', ¡al contrario de lo que has leído recientemente!) Deseamos una muy feliz, feliz Navidad” Melanie Panayiotou. Hermana de George Michael

Recordemos que hace 3 años George Michael curiosamente también fue hallado muerto en su casa. Él dejó esté mundo por miocardiopatía dilatada, miocarditis e hígado graso, según reveló la autopsia

Descansen en paz.