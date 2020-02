Galilea Montijo presume foto con John Travolta; la acusan de usar photoshop

Galilea Montijo tuvo la oportunidad de codearse con varios actores de Hollywood, entre ellos John Travolta

En redes sociales la conductora Galilea Montijo subió una foto posando junto al actor John Travolta; sin embargo, debido a la mala calidad de la foto, sus seguidores acusaron a Galilea de usar photoshop.

Luego de la celebración de los Premios Lo Nuestro 2020 en Miami en donde cientos de luminarias se dieron cita, no podía faltar aquellas fotografías de los famosos con los más famosos sacando su lado fan.

Tal fue el caso de Galilea Montijo quien asistió a los premios mientras aprovechaba la oportunidad de sacarse varias fotos con artistas que admira para que quedaran de recuerdo en su Instagram.

Una de las celebridades con quien Gali posó fue la actriz Selenis Leyva quien participó en la popular serie de Netflix ‘Orange is the New Black’ pero, lo que Galilea jamás pensó fue encontrarse al actor John Travolta, quien diera vida al inolvidable Danny en ‘Grease’.

Como buena fanática, Galilea Montijo pidió amablemente una fotografía a John Travolta quien se la concedió de buena fe; sin embargo las luces ni la cámara no le jugaron bien en esta ocasión a la conductora de ‘Hoy’ pues la imagen quedó un tanto borrosa .

Sin importar la calidad de la foto, la conductora decidió subirla a su red social obteniendo rápidamente alrededor de 188 mil me gusta y mil 998 comentarios en la respectiva imagen pero, la mayoría de los comentarios sus seguidores acusaron a Gali de usar photoshop mientras que otros simplemente aseguraron que no era John Travolta sino más bien Rafael Amaya.