Galilea Montijo se defiende luego de llamar ‘reptiliano’ a Joaquín Bondoni

Aunque Galilea Montijo llamó ‘reptiliano’ al Joaquín Bondoni, la conductora aseguró que nunca quiso ofender al actor

Hace unos días, en el programa ‘HOY’, emitieron una entrevista con Joaquín Bondoni, quien llamó la atención por decir que prefiere ser considerado un ‘ser intergaláctico’, debido a que ha mostrado interés en la astrología.

Debido a estas declaraciones del joven actor, Galilea Montijo hizo bromas respecto a la apariencia y la forma de pensar de Joaquín Bondoni. La conductora lo llamó ‘reptiliano’. Debido a esto, el padre del actor, Uberto Bondoni, reclamó esta expresión de la presentadora.

Tan difícil, se les hace a algunos, comprender el verdadero significado de la palabra RESPETO? 😔 pic.twitter.com/rrEbSSTmBF — Uberto Bondoni (@ubertobondoni) — Uberto Bondoni (@ubertobondoni) March 23, 2021

“Se dan ‘golpes de pecho’ ofendiéndose de lo indefendible, intentando tapar sus hediondas coladeras cuando les exhiben sus tristes calamidades, pero primeros en la fila para aventar piedras, intentando desmoronar lo que les hace sombra”, escribió Uberto Bondoni en su cuenta de Twitter.

Tras esta publicación del papá de Joaquín Bondoni, los medios se acercaron a Galilea Montijo para saber qué opinaba al respecto de este momento que generó polémica; incluso los fans de Joaquín Bondoni se lanzaron contra ella tras llamarle 'reptiliano'.

Galilea Montijo también señaló que las celebridades se rentan para hacer ese tipo de comentarios

En entrevista con Edén Dorantes, la conductora Galilea Montijo expresó que su comentario no fue con mala intención y que haberle dicho 'reptiliano' no fue una ofensa. También señaló que en el programa evita hacer comentarios ofensivos, aunque, a veces, la gente se molesta.

“En la nota él decía que no era un ser humano, que él todavía no sabía si era un ser humano o si venía de otro planeta, algo comentó él. Entonces mi comentario fue a raíz de lo que él dice y jamás con mala intención, al contrario dije: ‘¿Será reptiliano?’, reptiliano no es ofensa” Galilea Montijo



Finalmente, Galilea dijo que, lamentablemente, las celebridades “se rentan” para hacer este tipo de comentarios y que, gracias a las redes sociales, la gente ya no puede hacer comentarios al respecto, porque siempre habrá “gente que le parezca y gente que no”.