Mucho se ha rumorado de unas separación entre Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina, aunque no se ha cansado de desmentir dicha separación, recientemente reveló algunos detalles de las discusiones que han tenido con su pareja durante 8 años.

No cabe duda que Galilea Montijo es una de las conductoras mexicanas más exitosas del país, durante el programa Hoy se sinceró y reveló que gracias al apoyo incondicional de su marido, han aprendido a enfrentar los problemas. Comentó que en su relación no todo es miel sobre ojuelas, pues cree que no existe un matrimonio perfecto.

“Podemos tener nuestras diferencias… hemos tenido nuestros momentos de… ¿qué está pasando?... sobre todo yo, él es un poquito más consciente porque es su segundo matrimonio, y él ha sido una persona muy respetuosa en el sentido de mejor me callo porque no quiero regarla en esto” Galilea Montijo. Conductora

Y aunque reconoció las cualidades de su esposo, Galilea dejó claro que algunas de las discusiones con su pareja, van en torno a la crianza de su hijo Mateo.