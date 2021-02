Tras confirmarse la muerte del actor Rodrigo Mejía, Gaby Crassus envió un emotivo mensaje de despedida en donde externó su tristeza.

Este viernes 12 de febrero se confirmó la muerte del actor Rodrigo Mejía, a los 45 años. Aunque no se ha confirmado las causas de su fallecimiento han surgido algunos rumores que revelan que fue por el Covid-19.

Su esposa Gaby Crassus utilizó su cuenta de Instagram para enviar un desgarrador mensaje por la partida del famoso. En su red social la conductora de TV Azteca externó si tristeza y se despidió de su pareja y padre de sus hijos.

Gaby Crassus externó su tristeza por la muerte de Rodrigo Mejía

En su cuenta de Instagram, Gaby Crassus externó que aún no puede creer la noticia de la muerte de Rodrigo Mejía.

“Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas...” Gaby Crassus

La conductora de TV Azteca destacó que aún tenían grandes planes y por eso la noticia le tomó por sorpresa.

“Amor de mi vida ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer... fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto...” Gaby Crassus

Gaby Crassus le pidió a Rodrigo Mejía que le mande las fuerzas para poder continuar su vida y salir adelante por sus hijos.

“Amor dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen...” Gaby Crassus

En su mensaje la exconductora de 'Al Extremo' le agradeció al actor de ‘Cuidado con el Ángel’ por el tiempo en el que estuvieron juntos.

“Gracias Rodrigo gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo... todo el mundo te quería Ro y te lo ganaste a pulso amor” Gaby Crassus

Por último Gaby Crassus puntualizó que es un día muy agridulce ya que hoy cumplían 12 años de novios.

“Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos, pero ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor porque ese es el legado que nos dejaste un legado de amor. Te amo por siempre Bu” Gaby Crassus

Las reacciones de famosos no se hicieron esperar y de inmediato le mandaron sus condolencias. Gaby Crassus y Rodrigo Mejía se casaron el 24 de noviembre de 2012 y tenían dos hijos juntos.

También murió el papá de Rodrigo Mejía

El periodista y columnista Salvador Mejía , hermano de Rodrigo, reveló en su cuenta de Twitter que su padre también perdió la vida.