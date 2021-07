Gabriela Spanic no pasa por buenos momentos. La protagonista de “La Usurpadora” compartió unas fotografías en las que aparece posando junto a su madre, la señora Norma Utrera, quien falleció hace unas horas.

La actriz confirmó la muerte de su mamá, a quien le dio las gracias por todo lo que hizo por ella.

“Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad de que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos dé la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos” Gabriela Spanic. Actriz

De inmediato seguidores de la actriz le dieron el pésame y enviaron mensajes de consuelo, incluidas algunas famosas como Olga Tañón, Patricia Manterola y diversos medios de comunicación.

Hasta el momento Gabriela Spanic no ha revelado detalles de la muerte de su madre como las causas o el lugar en el que ocurrió y tampoco se sabe si se ausentará del programa húngaro en el que está participando Dancing with the stars.

“Un abrazo grande, Gaby. Mucha fortaleza”, “Lo siento muchísimo querida Gaby. Ahora tienes un ángel enorme que te cuidará desde el cielo, mucha fuerza”, “Estaré orando por ti y tu familia”, “Lo lamento mucho, mi reina. No lo puedo creer” y “Fuerza, Gaby, todo va a estar bien”, fueron solo algunos de los comentarios de apoyo a la actriz.

Norma Utrera fue madre de las gemelas Daniela y Gabriela, además tuvo otros dos hijos, Patricia y Antonio, quienes a diferencia de sus hermanas, optaron por mantenerse alejados de las cámaras y la industria del entretenimiento.