Gabriela Spanic usó su cuenta de Instagram para revelar que se une a la lista de famosos que se han contagiado de coronavirus. La artista venezolana lo reveló a sus seguidores en Instagram.

Gabriela Spanic dijo que dio positivo a la prueba de Covid-19, y se contagió debido a que ha estado haciendo unos viajes de trabajo.

“La única que viajó fui yo y cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene Covid-19 y yo tampoco tenía síntomas”

A través de una transmisión en vivo, la cual retomó el programa Sale el Sol, la protagonista de La usurpadora contó que hasta que se hizo una segunda prueba para confirmar que tenía coronavirus, fue que creyó que en verdad estaba contagiada ya que hasta ese momento no había presentado ningún malestar.

“Una semana después me hice la prueba y salí positiva otra vez, pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas ni cuenta me hubiera dado”. Gaby Spanic mencionó en la transmisión en vivo que no ha tenido síntomas graves y que solamente está un poco ronca”

Gabriela Spanic