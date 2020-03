Gabriel Soto llama vulgar a Laura Bozzo, tras ataque a Irina Baeva

A Gabriel Soto le da tristeza que Laura Bozzo se exprese con tanta vulgaridad sobre Irina Baeva

Gabriel Soto no iba a quedarse de brazos cruzados viendo como Laura Bozzo asegura que Irina Baeva, a quien llama “roba maridos", no es un digno ejemplo de mujer y que a ella jamás la representará pues la denigra. Un poco tarde pero el actor defiende a su novia.

A través del micrófonos del programa Hoy, el actor de la telenovela “Soltero con hijas” apoyó las palabras de su pareja Irina Baeva al citar que “hay que tomar las cosas de quien viene” por lo que no se enfrascará en una pelea con quien no vale la pena.

Asimismo dijo que es muy triste que una persona como la peruana tenga ese tipo de expresiones sobre todo cuando a ella no le interesa ni le afecta lo que él y la actriz rusa hagan de su vida. Incluso la tacha de vulgar.

“No puedes ser que haya una mujer que se exprese con esa vulgaridad en un tema que no le compete, ni le incumbe, ni le interesa” Gabriel Soto. Actor

Por otra parte, en relación a lo dicho por su padre Francisco Soto Borja Anda, quien se deshizo en halagos por su actual nuera, aseguró que sus palabras no deben ofender a nadie ya que solo expresó la verdad.

“Mi papá y mi familia la quieren muchísimo saben que es mi pareja, se ha ganado el cariño de toda mi familia. No dijo nada que ofendiera a nadie, al contrario” Gabriel Soto. Actor

Asimismo y visiblemente molesto rechazó las críticas que generaron las declaraciones de su padre quien aseguró que jamás había visto tan feliz a su hijo. "Me comenzaron a decir: ¿A poco no fuiste feliz con el nacimiento de tus hijas? Claro que sí. (Mi papá) se refería al tema de pareja. No hay que ser tontos”, espetó.

Cabe recordar que hace unos días, don Francisco Soto dijo que en 44 años, casi 45, es la primera vez que ve feliz a su hijo:

"Lo veo feliz, vemos radiantes sus ojos, su cara. Ha encontrado no solo una gran mujer sino una gran compañera, una gran pareja" Francisco Borja Anda. Padre de Gabriel Soto

Tal declaración fue severamente criticada por audiencia que recordó que algo similar dijo el señor cuando Gabriel comenzaba su romance con Geraldine Bazán.