Frida Sofía responde a las lágrimas de Enrique Guzmán

Tras la entrevista de Enrique Guzmán en ‘Ventaneando’, Frida Sofía lo llamó “degenerado” por mentir sobre el abuso sexual.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía reveló que Enrique Guzmán la manoseó cuando ella tenía 5 años. Tras las acusaciones por abuso sexual el cantante acudió a ‘Ventaneando’ donde negó haber tocado a su nieta.

Devastado y al borde del llanto calificó como "injustas” las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán. Tras su conversación, Frida Sofía le respondió a su abuelo y lo llamó “degenerado” por mentir sobre lo que sucedió.

Frida Sofía asegura que quiere ayudar a más personas que han sufrido de abuso sexual

En uno de sus mensajes, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, destacó que su intención al revelar el abuso sexual que vivió en manos de Enrique Guzmán es poder ayudar a otras personas .

A través de sus redes sociales, Frida Sofía ha compartido varios mensajes que le han llegado con el hashtag #YOSITECREOFRIDA .

“Poder ayudar a mujeres y a hombres que han pasado por lo mismo, porque sólo ellos entienden el infierno que callamos. A veces por miedo a veces por humillación. Y a veces por amor al agresor” Frida Sofía

En su publicación, Frida Sofía agradeció todos los mensajes que ha recibido y puntualizó que no podía callar más.

“Ya no me siento sola y les agradezco taaanto… no podía callarme!!!” Frida Sofía

Frida Sofía @ifridag

Frida Sofía: “Tendrías que ser un ser degenerado y verdaderamente pobre de corazón”

Tras las acusaciones por abuso sexual en su contra, Enrique Guzmán concedió una entrevista al programa ‘Ventaneando’ donde entre lágrimas negó haber tocado a su nieta y calificó como “injustas” sus declaraciones.

Luego de su participación en el programa de espectáculos, Frida Sofía recurrió a sus Instagram Stories para responderle a su abuelo.

En su mensaje la joven lamentó que algunos programas ocupen su caso de abuso sexual desde una perspectiva “cínica y morbosa” para generar un mayor rating.

“Estas cosas me duelen, sí, hay gente que reclama ‘por qué lo haces público’, ‘los trapos sucios se lavan en casa’. En primera, nunca he buscado la fama, es lo que más me ha alejado de ‘mi familia’ pero pues yo ya era famosa antes de nacer, le pese a quien le pese” Frida Sofía

Frida Sofía destacó que nadie puede conocer su vida pues aseguró que ha vivido en una jaula de oro.

“Y créanme que a la que más le pesa es a mí. He vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conocen” Frida Sofía

Posteriormente, la hija de Alejandra Guzmán se refirió a las declaraciones de su abuelo y lo tachó de “degenerado”, por mentir en la televisión.

“Tendrías que ser un ser degenerado y verdaderamente pobre de corazón como para ‘mentir’ de algo que sí pasó, que me callé y sigo sufriendo” Frida Sofía

También Frida Sofía destacó que la única cosa de la que es culpable es haberse quedado callada.

“Pero es un demonio menos, una libertad inexplicable, que hagan un circo de mi vida no es novedad y menos mentira. De lo que sí soy culpable es de haberme quedado callada. El cinismo y morbo de algunos programas es lo que lamentablemente les genera rating” Frida Sofía

Frida Sofía respuesta Enrique Guzmán @ifridag

También cuestionó la frase de Enrique Guzmán donde aseguró que “no le había tocado ni un pelo a Frida Sofía”.

“¿Cómo me vas a tocar un pelo cuando ni tenía? Explica eso también. No me callo más”, destacó Frida Sofía.