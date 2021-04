Pese a que Alejandra Guzmán pagó la fianza, Frida Sofía no la perdona por haber hecho público su arresto por golpear a un hombre.

Frida Sofía está muy molesta con Alejandra Guzmán, las razones son muchas, éstas poco a poco salen a la luz sobre todo ahora que la polémica joven la está acusando de haber tenido sexo frente a ella así como de haberla descuidado al punto que una de sus exparejas la violó.

Las nuevas declaraciones de Frida Sofía giran alrededor de su viejo arresto, el cual no pudo mantener en secreto porque Alejandra Guzmán lo hizo público , algo que jamás le perdonara, advirtió la propia durante la entrevista que le realizó Lucía Méndez para su nuevo programa en YouTube.

Verás, tras asegurar que está muy herida porque Alejandra le bajó al novio (Christian Estrada) y por tanto abortó, así como ver como la rockera hizo negocios con Larry Ramos pese a que ella le suplicó que no, Frida tampoco perdona que la exhibiera hablando de su arresto el cual libró gracias a que La Guzmán pagó la fianza.

¿Por qué fue arrestada Frida Sofía?

Frida Sofía revela que pisó la cárcel porque golpeó a un hombre con el que estaba teniendo sexo pues lo cachó grabándola con el celular.

“Me arrestaron porque tuve que ponerle en la madre a este tarado… Esto fue lo que pasó: Yo soy como hombre, yo sí quiero y tengo ganas, yo así soy...pero estaba caliente y éste no estaba nada mal. Entonces las cosas fueron escalando, entonces estaba en plena acción, volteo y el tipo con el celular (grabando), yo me le fui a los golpes. Después de eso agarré su teléfono, y se lo rompí, le rompí la madre y lo volvería a hacer” Frida Sofía

Asimismo, Frida aseguró que ella golpea a puño cerrado y a patadas siempre que se tiene que defender.

Riéndose mientras recordaba la agresión, indica que fue su madre Alejandra Guzmán quien pagó la fianza de 300 dólares (más de 5 mil pesos mexicanos), pero ni así le perdona que haya hecho público el tema: “Era algo intimo y aparte de dar pena la historia, ya estaba fuera del sistema y ella fue la que le contó a todo el mundo, por eso no la busco porque no se vale lo que me ha hecho”.

Finalmente sugirió que es Alejandra quien debe pedirle perdón, porque no se vale que llore frente a cámaras y no la busque. Respecto a si es verdad que bloqueó a su mamá, no mencionó nada.