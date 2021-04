Luis Enrique Guzmán no dudó en usar sus redes sociales para defender a su padre de las acusaciones de abuso, aunque luego borró su publicación

La familia de Alejandra Guzmán se ha cimbrado nuevamente con las acusaciones de abuso sexual que Frida Sofía hizo en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

El rockero ya se ha manifestado en torno a los señalamientos, poniendo en duda la salud mental de Frida Sofía. En tanto, su hijo Luis Enrique Guzmán usó las redes sociales para defender al cantante, asegurando que su padre siempre les inculcó buenos valores.

Los internautas se han volcado en apoyo a Frida Sofía, haciendo que Luis Enrique Guzmán borrara su posicionamiento.

Luis Enrique Guzmán: "Frida miente”

Frida Sofía reveló a Gustavo Adolfo Infante que siempre le ha tenido miedo y mucho resentimiento a su abuelo Enrique Guzmán, porque desde que era niña mostró un comportamiento abusivo hacia ella.

“Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo… Siempre me daba miedo, me hizo cosas feas… Me manoseó… desde los 5 (años)… lo odio” Frida Sofía

Al conocer las declaraciones, su tío Luis Enrique Guzmán publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que desestimo las declaraciones, ofreciendo argumentos a favor de su padre:

“Mi padre es un caballero y de los valores que nos enseñó podemos confirmar sus hijos que lo conocemos mejor que nadie #Fridamiente”

Luis Enrique Guzmán

Publicación de Luis Enrique Guzmán Captura de Pantalla

Redes sociales expresan su apoyo a Frida Sofía y la vuelven tendencia

La publicación recibió el apoyo de muchos internautas, pero también el rechazo de otros tantos, quienes comenzaron a escribir comentarios en apoyo a su sobrina, con el hashtag #yotecreofrida.

Tal vez esta reacción de los internautas fue la causa de que poco después, Luis Enrique decidiera borrara su mensaje en apoyo a su padre.

Sin embargo, los internautas han decidido seguir expresando su respaldo a Frida Sofía, no sólo en otras publicaciones del hermano de Alejandra Guzmán, sino en las redes de Enrique Guzmán.