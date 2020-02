A Frida Sofía no le interesa reconciliarse con Alejandra Guzmán; “¡qué hueva!”, dice

Frida Sofía niega haberse reconciliado con su madre Alejandra Guzmán

Enrique Guzmán mintió cuando aseguró a principios de este 2020 que Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se estaban reconciliando, que incluso llevaban días hablándose por teléfono para reconstruir su lastimada relación. Tales palabras resultaron ser mentira.

Es Frida Sofía quien desmiente la reconciliación. La joven cantante fue interceptada en el aeropuerto de Los Ángeles por equipo del programa Suelta La Sopa, a quienes aseguró no haber hablado con su madre por teléfono desde hace muchos años.

“No tengo nada que decir de mi mamá, es que no he hablado. Yo no he recibido ninguna llamada ni nada, desde hace años, literal, eso es una mentira” Frida Sofía. Cantante

Ahora que La Guzmán se encuentra en Miami, ya que es parte del reality de canto La Voz, periodistas quieren saber si madre e hija aprovechando que se encuentran muy cerca han planeado un encuentro, algo que no ocurrirá deja claro la cantante de “Ándale” puesto que perdió el interés de reconciliarse con la mujer que le dio la vida.

“Yo creo que es ya tanto el dolor y la decepción que no es que me gustaría o no. Simplemente ya no me importa” Frida Sofía. Cantante

Indicó que la pelea con la rockera la dejó tan lastimada que es mejor dejar atrás ese tema que a estas alturas ya le da "hueva".

“Literalmente, me despertaba yo a vomitar, del estrés, me entiendes. Entonces, ya al final dices, qué hueva ¿Para qué estoy sufriendo?” Frida Sofía. Cantante

Las nuevas declaraciones llegan a días del cumpleaños número 52 de Alejandra Guzmán, festejo que aprovechó la cantante para desear ver a su hija pronto y así arreglar las cosas. “Al final tenemos muy poca familia y debemos estar unidos”, dijo.