Flor Rubio llama “cínico y desvergonzado” a Pepillo Origel tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19.

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, se encuentra en medio de la polémica luego de compartir que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El conductor ha recibido un sinfín de críticas, entre ellas la de Flor Rubio quien lo llamó “soberbio, cínico y desvergonzado”.

Flor Rubio destroza a Pepillo Origel por recibir la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19

En el programa ‘Venga la Alegría’, Flor Rubio arremetió contra Pepillo Origel por recibir la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 .

En el matutino se presentó una entrevista con el conductor en el que habla sobre su vacunación y pide no ser juzgado.

“Ya fui, ya vine, ¿ya qué? Yo no cometí ningún delito. (...) Me fui a vacunar. Yo creo que eso no era para que me quitaran la VISA y no me dejaran entrar al país (…) Yo no soy nadie para decirle a las autoridades ni a nadie. Yo te digo que ahora sí que vengo en plan de amor y paz” Pepillo Origel

Al regresar de la nota, Flor Rubio arremetió contra Pepillo Origel pues consideró que en su entrevista se mostró “soberbio, cínico y desvergonzado”.

“Qué bueno que reconoce que no es nadie para decirle nada a nuestras autoridades. Esta entrevista es un canto al cinismo, al abuso, a la desvergüenza, a la soberbia” Flor Rubio

En el video Ricardo Casares apoyó a su compañera y señaló que al compartirlo en las redes sociales solo muestra una falta de empatía, ya que el conductor sabía que volvería a generar gran polémica.

“Yo creo que se vuelve a equivocar Juan José, y es tropezar de nuevo con la misma piedra y sí hay un grado de cinismo, es en sus redes sociales. Él ya sabía lo que había provocado con la primera foto de la primera dosis. Provocó indignación en ambos países. (...) ¡Y volvió a subirlo a redes sociales!” Ricardo Casares

Flor Rubio terminó su comentario sobre Pepillo Origel asegurando que no está permitido el turismo de vacunas.

“No hice nada’, dice Juan José Origel cuando es claro en nuestro país que no está permitido el turismo de vacunas en los Estados Unidos” Flor Rubio

Por su parte Horacio Villalobos aseguró que todas las personas deben de respetar su turno de vacunación contra el Covid-19.