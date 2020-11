Fey, como pocas veces, decidió hablar abiertamente de su romance.

Mediante una charla con Yordi Rosado, la cantante Fey confesó que luego de terminar su relación sentimental con Mauri Stern, conocido en el medio artístico por su carrera en el grupo Magneto fue difícil para ella darse cuenta que él le daba más peso a su relación laboral que a la sentimental.

“Esta persona lo que quería es totalmente seguir trabajando conmigo, que yo siguiera de su artista porque le importaba más el trabajo que yo como persona, pero eso ya hasta un día lo platicamos, que la parte de amor si me preguntas… no fue tan importante, sí obviamente hubo, uno se ilusiona, y uno todo, pero ni siquiera éramos compatibles como seres humanos, es muy chistoso, hubiera estado mejor puro trabajo” Fey

Posteriormente, al ser cuestionada sobre si sintió usada por el ex Magneto durante su noviazgo, la intérprete reveló que después de muchos años, acepta que él solo la usó, y reveló que vivió un doloroso momento a sus 28 años.

“¡uf!, te duele muchísimo. No sabes lo doloroso que es como mujer sentir que no te están queriendo presumir… lo corté por teléfono, me fui a vivir a Los Ángeles y clavadísima en lo de mi disco y mi carrera fue como a los 28 años” Fey

En otros temas Fey también tomó con humor la controversia que siempre ha generado su edad en los medios de comunicación. Pues asegura que le causa mucha risa la importancia que le siguen dando al tema, pues ella prefiere criticas a su música y shows no a su edad, se le hace muy absurdo.