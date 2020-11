El actor confesó que su participación en 'La Mexicana y el Güero' lo ayudará a poder pagar la deuda que tiene en el hospital que atendió a su hijo

Ferdinando Valencia ha iniciado las grabaciones en 'La Mexicana y el Güero'. El actor fue seleccionado para sustituir a Eleazar Gómez en la telenovela.

Desde un primer momento, Ferdinando Valencia se mostró sumamente feliz por interpretar a Sebastián de la Mora . Sin embargo el famoso reveló que sus primeras escenas las dedica a su hijo Dante, quien murió a los tres meses de haber nacido.

En entrevista para el programa Hoy, Ferdinando Valencia señaló que se encuentra muy emocionado con su nueva actuación y puntualizó que desde la muerte de su pequeño han ocurrido cosas positivas. Incluso señaló que su bebé se ha convertido en un ángel que le ha traído cosas muy buenas.

“Y poco a poco irá trayendo tortas, no solo para mí, sino para sus abuelos y para su familia, creo que están pasando cosas muy buenas, y sé que ahí está mi ángel” Ferdinando Valencia

El actor aprovechó el video para agradecer a su esposa Brenda Kellerman y detalló que gracias a su apoyo ha podido continuar con su carrera artística.

“Ella dice: ‘ve, haz lo que tengas que hacer, pásala bien, disfruta, tú puedes, échale al reto, te doy tu espacio para que el niño no llore, después ya llego y voy a estar contigo’” Ferdinando Valencia

Ferdinando Valencia detalló que su participación en 'La Mexicana y el Güero' es muy importante para él, ya que le permitirá obtener ingresos económicos que le ayuden a poder solventar la deuda que mantiene con el hospital que atendió a su hijo antes de su fallecimiento.

“Tener argumentos económicos me viene bien. Me deshice de un par de cosas, conservo otras afortunadamente, pero lo correcto no es, sinceramente lo digo, mis derechos están, lo correcto no es que salga de mi bolsa lo que tendría que salir de la de ellos” Ferdinando Valencia

En diversas ocasiones, el actor ha mostrado su inconformidad por la manera en la que actuó la Asociación Nacional de Actores (ANDA), pues considera que en ningún momento recibió su apoyo y lo dejaron solo con todas las deudas.