Fátima Molina acudió al programa de Paola Rojas, en donde dio su postura sobre la discriminación, tras las críticas que recibió en redes sociales.

La actriz, Fátima Molina continúa en la mira del ojo público, luego de haber reaccionado a las críticas que recibió tras protagonizar la telenovela, con horario estelar, ‘Te Acuerdas de Mí’ , junto a Gabriel Soto.

La polémica comenzó cuando se especuló sobre un cambio de horario, debido a un “bajo rating”, no obstante, Fátima Molina también fue blanco de críticas por su aspecto físico, por lo que no dudó en reaccionar a través de su cuenta de Facebook, en donde publicó un mensaje para sus detractores.

Ahora, Fátima Molina acudió al programa de Paola Rojas , en el que se pronunció nuevamente sobre la discriminación y mencionó su deseo de que la audiencia haya entendido el mensaje en el que se defendió de las críticas.

La actriz mexicana detalló que al ser figura pública está expuesta a recibir muchos argumentos en contra, sin embargo, destacó que opinar sobre el aspecto físico de alguna persona ya es diferente.

“Pero el aspecto físico, con lo que uno nace, el color de piel, unos somos más morenos que otros, no te va a hacer más ni menos que una persona y tampoco puedes culpar a una persona por cómo naciste. Entonces, me pareció muy grave y por eso contesté”. Fátima Molina

Críticas hacia Fátima Molina disminuyen tras mensaje en redes sociales

Durante la entrevista con Paola Rojas, Fátima Molina aseguró que los mensajes de discriminación hacia su persona mostraron un notable descenso, situación que la sorprendió, ya que no imaginó que su mensaje tuviera gran impacto.

“Los mensajes de odio, los mensajes discriminando, los mensajes culpándome, bajó en un altísimo porcentaje, los de apoyo, y de identificación también crecieron muchísimo”. Fátima Molina

Asimismo, mismo, la actriz de 34 años de edad, reconoció que hay comentarios de sus seguidores que valora mucho, debido a que son personas que admiten haberla criticado y expresan su responsabilidad.

“El verdadero valor es dónde me paro yo o dónde crezco, dónde me informo, dónde me doy cuenta y dónde me escucho. Dónde digo yo estoy mal y a partir de esto yo cambio también”. Fátima Molina

Fátima Molina orgullosa de ser mexicana

Al hablar sobre la parte final de su publicación en Facebook, Fátima Molina enfatizó en que su físico no le ha impedido continuar su carrera artística.

“Yo me siento orgullosa de ser mexicana. Nunca ha sido un impedimento para mí, mi aspecto ni mucho menos. Por eso lo especifiqué, no tenía idea de que me culpaban a mí, pero si me tocó ahora así, no me pienso quedar callada ante este tema, que me parece gravísimo”. Fátima Molina

Por último, Fátima Molina indicó que de esta experiencia se queda con el efecto positivo que surgió desde su mensaje y que haya quienes entendieron el “trasfondo” del mismo.