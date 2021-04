Fátima Molina confesó que sufrió discriminación en la escuela de actuación de TV Azteca, ya que la rechazaron por su apariencia física.

Fátima Molina participó en el conservatorio ‘El Poder de la Representación’, varias celebridades hablaron de la estigmatización por el color de piel.

Durante su participación la actriz confesó que fue discriminada cuando intentó entrar a la escuela de actuación de TV Azteca.

Fátima Molina fue discriminada en TV Azteca: “Me dijeron que yo no era el perfil”

Fátima Molina reveló que cuando decidió quedarse en la Ciudad de México, quería quedarse en una de las escuelas de TV Azteca.

“Tengo muy marcado cuando decido quedarme a vivir en la Ciudad de México, yo quería quedarme a estudiar en una de las escuelas que pertenecía a TV Azteca, lo voy a decir así” Fátima Molina

La actriz destacó que en la institución no sólo le daban la posibilidad de estudiar, sino que tenían becas, lo que le ayudaría a pagar sus gastos.

“Fui a pedir dos veces la oportunidad de estudiar, pero también me representaba en ese momento que ellos pagaban también una mensualidad, aparte de estudiar, me representaba una oportunidad de estudiar y poder solventar mis gastos” Fátima Molina

Sin embargo la escuela de TV Azteca rechazó en dos ocasiones a Fátima Molina ya que no tenía el aspecto físico que se necesitaba.

“Las dos veces me dijeron que no y en una de esas fueron claro, me dijeron que yo no era el perfil” Fátima Molina

La famosa destacó que algo que le dolió es que después se enteró que un amigo de “pelo negro, blanco, ojos verdes”, pudo conseguir una oportunidad.

“Tuve un caso, unos meses después, obviamente me dolió en el alma que me dijeran eso, y después, a los 3 meses hay un caso en particular con un gran amigo mío que me dijo, me habla por teléfono y me dice, ‘acabo de regresar de Paris y me encontré a tal persona y es director de esta escuela de actuación de la televisora y me ofreció una cantidad de dinero para que yo fuera actor” Fátima Molina

Durante su video, Fátima Molina reconoció que por su físico sólo le ofrecían personajes que se dedican a la limpieza o a robar.

“Después de ese proceso, después de años comencé a trabajar. Se me dio la oportunidad de hacer cine, series, televisión era como algo que no podía aspirar, prácticamente, si no iba a ser un papel que no fuera hacer en el área doméstica, o como dicen, de una persona que roba” Fátima Molina

Fátima Molina reconoce la importancia de protagonizar ‘Te acuerdas de mí’

La actriz destacó que para ella fue muy importante su protagónico en ‘Te acuerdas de mí’, ya que era cambiar con los estereotipos de la televisión.

“Consideré muy importante el momento en que me ofrecen hacer la telenovela ‘Te acuerdas de mí’ con un protagónico, con un personaje que es una chica que tiene estudios, que es una profesionista [...] me pareció muy importante dar ese mensaje y estábamos muy emocionados por el cambio que este mensaje podía generar” Fátima Molina

Sin embargo, Fátima Molina recordó que fue atacada por la audiencia ya que consideraban que no representaba a una protagonista.