La cantante Fanny Lu lanza una nueva canción llamada "Yo quiero un amor" y aprovecha para hacer un challenge con ella.

La cantante Fanny Lu nos ha traído una nueva canción para que disfrutemos de su música. Si eres fan de sus canciones "Tu no eres para mí" o "Celos", seguramente también te encantará "Yo quiero un amor".

La cantante colombiana Fanny Lu está estrenando un nuevo sencillo, con el nombre de “Yo quiero un amor”. Y con el invita a todas las mujeres a buscar un amor que las haga sentir amadas y valoradas.

Fanny Lu también afirma que otra de las intenciones que tiene esta canción es mandar un mensaje de optimismo en estos tiempos difíciles de la pandemia provocada por el Covid-19, y que además es un privilegio poder hacerle compañía a la gente en el día a día por medio de la música.

La cantante también explica que “Yo quiero un amor” es para invitar a las mujeres a creer en ellas mismas y en el amor, y para que aprendan a no quedarse en una relación que no les convenga o donde no se sientan a gusto.

“Estoy viviendo una manera de empoderamiento diferente a través del amor y no del desamor. Es como una nueva etapa en mi vida. Creo que uno va andando un camino y como mujer va creciendo y llenándote de certezas” Fanny Lu

¿De qué trata el #ChallengeYoQuieroUnAmor?

Fanny Lu aprovechó esta nueva canción para lanzar el #ChallengeYoQuieroUnAmor por medio de su cuenta de Instagram.

Hace poco publicó el video donde se muestra a ella bailando una auténtica coreografía con una su nuevo sencillo “Yo quiero un amor” en el Ángel de la independencia en la Ciudad de México.

"Desde mi adorado México haciendo el #ChallengeYoQuieroUnAmor

Me encanta verlos bailar #YoQuieroUnAmor, ¿ya lo hicieron?" Fanny Lu

La cantante también baila con Papi Kunno

¡Pero eso no es todo! Fanny Lu también se mostró bailando su nuevo challenge en redes sociales, con la compañía del influencer de TikTok Papi Kunno.

Y realmente se ve que se divierten.

Ahora que ya conoces esta nueva tendencia, ¿Qué esperas para ir a hacer el #ChallengeYoQuieroUnAmor?