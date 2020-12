A través de un podcast, Evaluna Montaner y Camilo revelaron que pasaron momentos muy complicados debido al Covid-19.

Evaluna Montaner sorprendió a sus seguidores al revelar que había dado positivo a Covid-19. En compañía de su esposo Camilo, la hija de Ricardo Montaner reveló que fue lo más difícil de su recuperación y si se encuentra bien de su estado de salud.

Durante el podcast ‘El Rincón de la Tribu’ de Spotify, la pareja habló sobre sus momentos en cuarentena y destacaron que aunque se habían cuidado, la joven tuvo coronavirus.

“Fue un año entero que estuvimos encerraditos, cuidándonos de que no nos diera el Covid-19, pero les tenemos que contar porque este es el momento” Camilo

Evaluna Montaner aprovechó ese momento para hablar de los síntomas que tuvo por el Covid-19 y aseguró que vivió momentos desagradables.

"Me dio Covid-19 el mes pasado aquí en Colombia. Me duró dos días lo del olfato, no tener olfato ni gusto, eso sí fue muy desagradable. Estaba a punto de subirme fiebre un día pero no dejé que me subiera" Evaluna Montaner

Evaluna Montaner y Camilo revelan qué fue lo más complicado del Covid-19

En el podcast, Evaluna Montaner y Camilo señalaron que aunque no presentó grandes síntomas, vivieron momentos muy complicados ya que se tuvieron que alejar.

El cantante detalló que el regresaba de un viaje por lo que tenía muchas ganas de estar en compañía de su esposa, pero por el Covid-19 eso no pudo ser posible.

“Yo venía de un viaje de no verte por bastantes días, y para mí era sumamente importante ese momento cuando yo regreso a ti y por fin descanso contigo, como que a mí se me caen las cargas cuando estoy contigo” Camilo

Camilo destacó que nunca había notado lo importante que era tener contacto con Evaluna Montaner.

“No tenía tan claro lo importante que era para mí la cercanía física de poder abrazarte y descansar… hasta que me di cuenta cuando llegué aquí, fue justo antes de los Grammy" Camilo

El cantante destacó que fue un momento muy complicado.

“Entonces estuvimos una semana en la que yo estuve con tapabocas y a lo lejos, sin tocarla, sin abrazarla. Qué momento complejo” Camilo

En ese sentido la hija de Ricardo Montaner destacó que lo más difícil de tener Covid-19, fue no poder estar en contacto con su esposo, aunque se encontraban cerca.

“La verdad, a mí me pareció bastante feo ese momento… para mí es muy importante por lo menos un abrazo, que me agarre la mano, dormir juntitos es la felicidad para mí y no pudimos hacer eso en ese tiempito” Evaluna Montaner

Evaluna Montaner puntualizó que es la primera vez que se tienen que mantener sin contacto.