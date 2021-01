Eugenio Derbez reveló que uno de los problemas que tiene con Alessandra Rosaldo son las polémicas por sus publicaciones en redes sociales.

Eugenio Derbez es uno de los actores más queridos por el público mexicano, aunque se ha visto involucrado en medio del escándalo varias ocasiones. Ahora, el actor ha revelado algunas de las causas por las que tiene problemas con su esposa, Alessandra Rosaldo.

El productor, Eugenio Derbez ha estado envuelto en polémicas por algunas opiniones o burlas en sus redes sociales , hecho que genera uno de los problemas con la cantante, Alessandra Rosaldo, así lo detalló el actor en una entrevista con ‘El Gordo y la Flaca’.

El comediante explicó que el publicar situaciones como la denuncia que hizo hace un tiempo en redes sociales sobre un hospital en Tijuana, Baja California, que generó controversia, lo hace por “alzar la voz” , pero aseguró que Alessandra Rosaldo “lo regaña” por eso.

“A veces hay que levantar la voz, aunque te metas en problemas. No siempre está padre meterse en problemas, mi mujer me regaña mucho, me dice: ‘Deja de meterte en problemas’”. Eugenio Derbez

En su defensa. Eugenio Derbez reconoce que a veces debe meterse en “buenos problemas” , ya que alguien tiene que “alzar la voz”.

A pesar de que estar en el ojo del huracán puede ser un momento difícil, Eugenio Derbez no se arrepiente de haber publicado lo del hospital, pues dijo sentirse satisfecho de haber “dado voz” a los médicos que necesitaban ayuda.

Respecto al comentario que hizo sobre la suspensión de la cuenta de Twitter de su colega, Paty Navidad , Eugenio Derbez enfatizó en que solo se trató de una broma, sobre todo, porque él fue quien hizo el doblaje en español de la película ‘El Grinch’ del 2018.

El parecido entre Eugenio Derbez y su hija, Aitana, molesta a Alessandra Rosaldo

No solo las controversias en redes sociales le llegan a ocasionar problemas a Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo, sino también el gran parecido que tiene con Aitana, la hija que tienen en común.

Eugenio Derbez confesó que su esposa, Alessandra Rosaldo se enoja muy seguido por los comentarios que recibe sobre que Aitana se parece mucho a su padre, y es que, hasta en redes sociales, los seguidores del famoso actor aseguran que sus cuatro hijos son iguales.

“No sabes el pleito que trae Alessandra. Se enoja cuando le dicen (que Aitana) ‘se parece mucho a Eugenio, es idéntica’” Eugenio Derbez

En ese sentido, el director y protagonista de ‘No se Aceptan Devoluciones’, contó que Alessandra Rosaldo carga con una foto de cuando era niña para mostrar que Aitana también se parece a ella.

Finalmente, Eugenio Derbez detalló que Alessandra Rosaldo se enoja más al momento en que él le dice, con su sentido del humor que lo caracteriza, que ella y Aitana “son idénticas de las rodillas y de las plantas de los pies”.