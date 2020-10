A Alessandra le incomoda que Eugenio hable de Victoria Ruffo en sus entrevistas

Eugenio Derbez no puede ocultarlo, Victoria Ruffo es una mujer importante en su vida no solo porque es la madre de uno de sus hijos sino porque le causó un gran dolor, ahora no puede dejar de hablar de ella y esto le incomoda a Alessandra Rosaldo.

En una reciente entrevista con la periodista Luz María Doria, el comediante confesó que su esposa recientemente le pidió no hablar en entrevistas de la madre de su hijo José Eduardo, algo que hasta el momento no ha podido hacer.

Tras recordar que la última vez que vio a la protagonista de “La madrastra” fue años atrás en Los Ángeles, cuando ella viajó junto a la madre de él, Silvia Derbez, y que pelearon nuevamente porque Eugenio le compró un abrigo a José Eduardo y ella hizo lo mismo, reveló el motivo por el que su esposa Alessandra le hizo semejante petición.

“Ale ya me dice: 'por favor, ya, ya deja de mencionarla' y tiene toda la razón”, se sinceró a la par que explicó que no puede dejar de hablar de Victoria porque es un hombre muy bromista y porque oculta con humor ese gran dolor que ella le dejó al no permitirle convivir con su hijo.

“Hay un dolor muy profundo detrás de esa broma. No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Te puedo decir con respecto a mis hijos que lo que mas me dolió fue que durante varios años no me dejaran ver a José Eduardo”, señaló mientras reprobaba que le hayan quitado la patria potestad y ademas prohibido acercarse a la casa de Ruffo.

Recuerda que pese a que intentó cualquier cosa para comunicarse con José Eduardo, incluso disfrazarse, no logró tener un acercamiento y mucho menos explicarle que él no lo estaba abandonando por lo que manda un mensaje a quienes se encuentren en una situación similar: “papás, por favor, dejen que vean a sus hijos. No saben el daño que causan”, concluyó el también productor.

