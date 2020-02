A la cantante Eugenia León no le interesa tener pareja y mucho menos el sexo; le regalan juguetito sexual.

Pese a que Eugenia León es una de las cantantes más respetadas en la escena musical contemporánea de nuestro país a alguien se le ocurrió darle un vibrador pues pese a tener 63 años de edad esperan que siga explotando al máximo su sexualidad.

Fue en el 2019 cuando la nacida en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, recibió el regalo, juguetito que terminó en un cajón ya que además de no saber usarlo a estas alturas no le importa el sexo.

León hizo la revelación en una reciente emisión del programa La Saga de Adela Micha, donde dijo estar soltera y felizmente despreocupada de llevar una relación que no sea con ella misma.

“Reina, yo ya soy señorita”, le dijo a la periodista Adela cuando ésta le preguntó sobre tener pareja. Ahondando en el tema informó que aún sin tener sexo es feliz desde hace mucho tiempo.

“Ya ni la mano amiga funciona, conmigo ya no”, dijo mientras que Regina Orozco, quien también fue invitada al programa pidió a la sex shop Erotika mandarle un regalito...

“No gracias, no quiero, tengo 63 años, eso de hacer sentadillas no, las rodillas no. Ya me regalaron una cosa (vibrador) que puff, la dejé en un cajón... Hace un año, les digo que soy señorita” Eugenia León. Cantante mexicana

Sin más acá el video de las divertidas declaraciones ( a partir del minuto ocho).