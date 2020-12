La actriz, Esmeralda Pimentel compartió su cambio de look en redes sociales.

Esmeralda Pimentel ha sorprendido a todos sus seguidores con un cambio de look que dejó ver en redes sociales. Y es que, hace unos meses había mostrado un corte de cabello para interpretar a ‘Silvestre’ en una obra de teatro, pero esta vez, la actriz se rapó por completo.

Fue en su cuenta de Instagram, donde Esmeralda Pimentel llamó la atención, ya que compartió el proceso , debido a que publicó un video en el que se observa cómo rapan su cabeza.

En la grabación se observa que varias personas pasaron la máquina de corte por su cabello, sin embargo, Esmeralda Pimentel también ayuda a raparse.

En la publicación, en dicha red social, Esmeralda Pimentel mandó un mensaje afirmando que es feliz y está emocionada por lo que viene en su vida.

“¡Seamos felices, jo…! Me explota el corazón de amor y agradecimiento. ¡Te amo, España! ¡Qué emoción todo lo que se viene!”. Esmeralda Pimentel

Reacciones a la publicación de Esmeralda Pimentel

No cabe duda que Esmeralda Pimentel ha inspirado a muchas personas con su nuevo look, no obstante, a pesar de haber recibido más de 229 mil “me gusta” en Instagram, entre sus tres millones de seguidores, hubo quienes la criticaron.

“¿Qué te pasó? ¿De dónde vino ese gran cambio?” , “¿Qué te pasa?”, “qué mal“, ¿Por qué el pelo corto?, que picardía, eras un diez perfecta ”, fueron algunos de los comentarios negativos por parte de los internautas, sin embargo, Esmeralda Pimentel decidió responder a uno:

“¡Nadie pidió tu calificación!, Ay “hombres”, ¡será que algún día entiendan!”. Esmeralda Pimentel

Por otro lado, amigos de Esmeralda Pimentel aplaudieron su nuevo look, como José Ron, Irina Baeva, Fernanda Castillo, Jaime Camil, Bárbara López, Silvia Olmedo, Tania Lizardo, entre otros.