El ganador de ‘Exatlón México’, Ernesto Cázares habló de los momentos de angustia que vivió al ser detenido en Veracruz.

A través de su cuenta de Instagram, Ernesto Cázares alarmó a sus seguidores al compartir que había sido detenido en Veracruz mientras se encontraba con tres amigos, en un establecimiento de comida rápida.

Ernesto Cázares, ganador de la primera temporada de ‘Exatlón México’, detalló que pasó momentos muy complicados al ser confundido por un delincuente.

¿Por qué detuvieron a Ernesto Cázares?

En su video Ernesto Cázares destacó que dos policías y un elemento de la Marina entraron al establecimiento de comida rápida y los sacaron del lugar ya que creían que acababan de robar una tienda de conveniencia.

En las imágenes, los elementos detallaron que Ernesto Cázares y sus amigos coinciden con las características que tenían de unos ladrones, por los que los revisaron para poder deslindar responsabilidades.

“Se supone que estaban buscando a alguien que acababa de asaltar y que nosotros teníamos las especificaciones que les habían dado del coche” Ernesto Cázares

Aunque Ernesto Cázares permitió que hicieran su trabajo con sus amigos grabaron cada momento además de que recalcaba que ellos no habían hecho nada malo.

“No hice nada, sólo comer pizza... No me lo esperaba” Ernesto Cázares

En el video el participante de ‘Exatlón México’ destacó que es la segunda vez que le pasa ya que de adolescente vivió una situación similar pero ahora se mostró preocupado.

“Casi nos apuntan con el rifle (los soldados) ... les mostré mi indentificación y les dije ‘no hice nada’. Nos sacaron a los tres... y llegó la policía para decirnos ‘acaban de asaltar’” Ernesto Cázares

Ernesto Cázares destacó que si vivió momentos de angustia ya que los policías seguían esperándolos, aunque ya se habían identificado.

“Estamos bien, sí tenía miedo de que nos madrear…, porque llegaron y nos arrinconaron... ya casi nos pegaban una cachetada, pero todo bien. Me sirve de experiencia” Ernesto Cázares

Ernesto Cázares revela que se espantó al ver la actitud de los policías

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Ernesto Cázares destacó que se encontraban en el lugar y que entraron los policías, pero el integrante de la Marina si llegó de manera prepotente.

“El marino seguía un poco prepotente, que fue lo que causó el problema, porque nosotros no habíamos hecho nada y fue donde nos sacamos de onda” Ernesto Cázares

El atleta de ‘Exatlón México’ confesó que en algún momento si se espantó ya que fueron directamente por ellos.