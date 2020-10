La actriz habló sobre cómo se vio afectada por las lluvias que se vivieron en la Ciudad de México y señaló que no ha podido arreglar los estragos.

Érika Buenfil sorprendió a los reporteros al revelar la angustia que vivió cuando las lluvias que se presentaron en la Ciudad de México inundaron su casa.

En entrevista para varios medios la actriz detalló que al ver los estragos en su casa pensó en pedir ayuda por las redes sociales pero que fue su hijo quien la convenció de no hacerlo para evitar revelar la ubicación de su vivienda.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes la famosa confesó que el agua le llegaba hasta las rodillas y que su sótano se le inundó.

"Se acuerdan de las inundaciones, yo me inundé, nada más no dije nada, se me inundó el sótano horrible, me llegaba el agua hasta las rodillas, fue un show. Me tocó las inundaciones” Érika Buenfil

De acuerdo con Érika Buenfil su calle parecía un río por lo que no podían entrar las autoridades y fue en ese momento en el que pensó hacer una transmisión en vivo para pedir ayuda.

“Quise hacer un en vivo en ese momento para solicitar ayuda porque ni los bomberos podían entrar, porque la calle estaba como un río, pero mi hijo no me permitió por la cuestión de la ubicación” Érika Buenfil

La actriz señaló que Fernanda Familiar le ayudó para que las cosas se pudieran solucionar y aclaró que con la inundación de su casa sólo sufrió perdidas materiales y algunos desperfectos en su sótano que aún no ha podido arreglar.

"El agua se fue yendo sola. Lloré mucho, fue doloroso, se perdieron cosas, pero lo material se recupera y los coches se salvaron, hubo gente que sí perdieron sus coches, pero nosotros estamos bien, nada más hay que remodelar, pero hay que esperar que pase la pandemia" Érika Buenfil

La famosa detalló que para poder reparar los daños en su casa se va a esperar a que pase la pandemia.

“Yo había remodelado un sótano, que lo había hecho como un gimnasio y todo, pues todo se fregó y bueno, pues ahorita con la pandemia. Ya me fueron a hacer presupuesto, pero me da mucho miedo que entre gente ahorita, entonces así que se quede” Érika Buenfil

Érika Buenfil no quiere hablar con Martha Figueroa

Durante su entrevista con varios medios, Érika Buenfil habló sobre su pelea con Pepillo Origel y detalló que no hay problema pero que no son los grandes amigos. Pero sobre Martha Figueroa aseguró que no quiere hablar con ella.