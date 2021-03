Nico Buenfil celebra un mes de noviazgo con su novia Sofía y lo presume en redes sociales

Nicolás Buenfil, quien tiene 15 años de edad, sorprendió en Instagram al anunciar a través de sus redes sociales que ya había encontrado el amor en una chica llamada Sofía.

El hijo de Érika Buenfil compartió la noticia en Instagram y reveló que ya cumplió un mes de noviazgo y se le ve muy enamorado.

A través de las efímeras historias, Nico Buenfil publicó unas postales en las que deja ver lo feliz que está de compartir el tiempo junto a su hermosa novia que al parecer tiene su misma edad. Al parecer su historia de amor habría comenzado en Acapulco, ya que en las fotos compartidas hacen referencia al puerto de Guerrero.

Cabe señalar que en una entrevista, la actriz Erika Buenfil señaló que ella quería ser la mejor suegra del mundo y consentirá tanto a su hijo y su novia por igual.

"Yo quiero ser la mejor suegra del mundo; voy a quererla mucho y voy a consentirla mucho porque no quiero que Nicolás se vaya. Finalmente los hombres vuelan y jalan más para el lado de las muchachas o de las mujeres, pero yo espero poder combinar eso, que vayan y vengan, no ser una suegra odiosa… ay no, ¡qué horror!” Erika Buenfil. Actriz

¿Quién es Nicolás Buenfil?

Nicolás Buenfil nació el 2 de febrero del 2005. Es producto de la relación sentimental entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex presidente mexicano Ernesto Zedillo.

Actualmente Nicolás tiene 15 años de edad, por lo que está en plena adolescencia. Cabe señalar que a través de su cuenta de Instagram, Erika Buenfil deja claro lo mucho que lo adora.