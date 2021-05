Erika Buenfil pidió ayuda a sus seguidores ya que recibió una llamada telefónica donde buscaban extorsionarla; ya presentó su denuncia.

El domingo 2 de mayo Erika Buenfil alarmó a sus seguidores al pedir ayuda a sus seguidores ya que estaba siendo víctima de extorsión telefónica.

La actriz informó en su cuenta de Twitter que estaba recibiendo amenazas y no sabía dónde acudir para poder poner una denuncia.

Erika Buenfil: "Me espanté mucho"

A través de su cuenta de Twitter, Erika Buenfil reveló que había personas que se encontraban amenazándola y no sabía a donde acudir.

De inmediato sus mensajes generaron gran polémica en las redes sociales y sus seguidores se alarmaron porque no sabían que pasaba con la actriz.

Para calmar la situación, Erika Buenfil utilizó sus Instagram Stories para aclarar que se encontraba bien, pero sufrió un intento de extorsión telefónica.

En su video la actriz reveló que había acudido a Twitter ya que en ese momento no sabía qué hacer.

"Pedí vía Twitter que alguien me ayudara. En ese momento estaba teniendo una extorsión vía telefónica" Erika Buenfil

Erika Buenfil destacó que las personas le hicieron creer que se encontraban a fuera de su casa, algo que la espantó mucho pues pensó que era real.

"Creer o me decían que había algunas personas afuera de mi casa que... En fin, muchas cosas que luego daré detalles. Me espanté mucho" Erika Buenfil

La famosa puntualizó que en un momento no quería ni salir de su casa creyendo que lo que le decían las personas era real.

"Daban detalles específicos que me hicieron creer que era posible o a lo mejor era posible, no lo sé, porque en ese momento no quise ni asomar la cara" Erika Buenfil

En Instagram Stories, Erika Buenfil señaló que acudió a Twitter porque en un momento no sabía qué hacer y se llegó a bloquear.

"Se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir" Erika Buenfil

La actriz finalizó su video agradeciendo a las personas que se preocuparon por ella y asegurando que se encontraba bien y que ya había puesto la denuncia.