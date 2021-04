Resurge un video donde aparece Enrique Guzmán abusando de Verónica Castro. Además Frida Sofía también lo acusa de abuso sexual.

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía declaró en una entrevista que su abuelo, Enrique Guzmán era un abusador y que ella fue víctima de sus abusos cuando era una niña.

Ante estas declaraciones Enrique Guzmán fue sumamente criticado en redes sociales. Además, resurgió un video (el cual se hizo viral), donde aparece tocando indebidamente a Verónica Castro.

En la década de los 80´s Verónica Castro conducía un programa de entrevistas titulado “Mala Noche… No” al cual llegaron muchas celebridades, una de ellas fue el mismo Enrique Guzmán.

En dicho video se muestra a Enrique Guzmán intentando “disimular” esta acción, tratando de hacer parecer que “únicamente estaba estirado su brazo”.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios en redes sociales?

Los usuarios en redes sociales mostraron gran repudio hacia estas acciones de Enrique Guzmán. Además de recalcar el apoyo hacia Frida Sofía, Verónica Castro, y una toda una serie de mujeres que sufrieron este tipo de abusos por parte de Enrique Guzmán.

“Muchas veces juzgamos a Frida Sofía de ser mala hija y mala nieta, por alejarse de su familia; hoy salió la nota donde ella confiesa haber sido abusada por su abuelo desde los 5 años, Enrique Guzmán, y por las parejas de su madre, Alejandra Guzmán yo sí te creo Frida Sofía” Usuaria de redes sociales.

También salieron a relucir comentarios acerca de que Silvia Pinal fue otra de las víctimas de Enrique Guzmán

“Pues Enrique Guzmán, según la bioserie de Silvia Pinal, la violó y golpeó varias veces, es decir; el señor no es una blanca paloma y aunque Frida Sofía me parece una mujer que vive del escándalo, yo si la vi sincera al hablar de abuso sexual... ¡Ahora ella debe denunciar!” Usuaria de Twitter.

Frida Sofía también confesó en la entrevista que le hizo Gustavo Adolfo Infante, que aparte del abuso que sufría por parte de Enrique Guzmán, también vivía un entorno de traiciones y mentiras por parte de varios integrantes de su familia como su tío, su abuelo y Michelle Salas. Esa fue la razón por la que se alejó de su familia.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (...) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas” Frida Sofía

Como parte de sus declaraciones Frida Sofía también dio a conocer que este tipo de abusos, donde la tocaban indebidamente , no fue solo algo que sufrió por parte de Enrique Guzmán, sino que también lo sufrió con los novios de su mamá , Alejandra Guzmán.