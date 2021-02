Enfermera de Eva Mange asegura que Laura Zapata era consciente de su estado de salud

Jessica de Jesús, quien cuidó a Eva Mange como enfermera, asegura que Laura Zapata sabía de sus heridas y aún así no les tomó importancia.

Pese a que la señora Eva Mange ya abandonó el asilo Le Grand Senior ubicado en Huixquilucan, Estado de México, el escándalo continúa, ahora la enfermera y cuidadora Jessica de Jesús Martínez quien da su versión y asegura que Laura Zapata sabía del estado de salud de su abuela y en su momento no le tomó importancia.

Apropiándose del título Enfermera general y técnica laboratorista, Jessica aseguró a la revista TV Notas haber trabajado para Laura Zapata durante 3 años. El contacto entre ambas se dio a través de una agencia que ofrece servicio de cuidadoras.

La enfermera recuerda haber conocido a la hermana de Thalía 15 días después de haber iniciado los cuidados de doña Eva y es que la artista estaba de viaje. Asegura que a poco de haber tenido contacto con la anciana, notó que “tenía las piernas rígidas y no tenía fuerza en las articulaciones ” así como “ya tenía una úlcera en el coxis” por lo que para evitar conflictos, Jessica le reportó a la famosa la herida, pero ella ya sabía y no se habló más del tema.

Con el paso de los días y al ver que a doña Eva le seguían brotando úlceras, recurrió al médico del asilo, quien solo le indicaba qué medicamento darle pues no se tomaba la molestia de revisarla alegando que por su edad eran normal las lesiones, así como le pedía “esperar a Laura” para ver qué debían hacer.

Laura Zapara controlaba los gastos de su abuela

Al ver que el médico nunca estaba y cuando lograba ponerse en contacto con él, solo le indicaba qué medicamentos ponerle, Jessica de Jesús le compró pomadas y parches para aliviar su heridas, incluso dice haber puesto de su dinero para proporcionarle artículos de limpieza y es que Laura Zapata le tenía controlado sus gastos.

De acuerdo con la cuidadora, Laura le exigía cambiarle el pañal a doña Eva solo de noche ya que en el día no debía estar mojada, aunque era evidente que esto no podría controlarse mucho menos porque la señora sufre incontinencia . Por si fuera poco, la artista le compraba a su abuela dos paquetes de 40 para 40 días, exigiéndoles que debían durarle al menos un mes. Así como le mandaba un shampoo que debía durar seis meses y una crema de 400 gramos para cuatro meses aún cuando debían hidratarle todo el cuerpo.

Debido a que Jessica siempre terminaba poniendo de su dinero, se quejó varias veces con su agencia pero solo le decían que hablarían con Thalía para solucionarlo, algo que nunca pasó, lo que la hizo renunciar varias veces pero Laura Zapata no la dejó. Dado a que se encariñó con doña Eva, permaneció a su lado ya que le ganó el corazón al saberla tan deprimida pues sentía que su nieta la abandonó .

Aunque Jessica teme que Laura use su fama y su dinero para culparla del mal estado de salud de su abuela, ya se asesoró con un abogado para no ser señalada culpable de la negligencia que cometió la actriz y es que como le dijo su representante legal: “la artista hizo las cosas mal desde que no proporcionaba los insumos necesarios para el cuidado de la señora”.