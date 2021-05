Kelly Clarkson nuevamente está embarazada

Kelly Clarkson eligió su concierto en el Staples Center de Los Ángeles de la noche de ayer para anunciar su nuevo embarazo.

La cantante terminó de interpretar su "Piece By Piece? y le dijo a la audiencia que ella y su esposo Brandon Blackstock están esperando a su segundo hijo.

?Yo no pensaba anunciar esto (el embarazo)? No quiero que pienses que estoy tomando pastillas o algo raro? Me gustaría pedir disculpas a mi marido. Esto no fue planeado. Estoy tan hormonal. Todo es genial. Todavía no he vomitado. Eso es una victoria?.

Este es el segundo hijo de Kelly, quien debutó en la maternidad en junio de 2014 con el nacimiento de su hija River Rose.

¡Felicidades por este nuevo embarazo a Kelly y Brandon!

Con información de MTV.es