Horas antes de golpear y estrangular a Tefi Valenzuela, Eleazar Gómez le pidió matrimonio

Eleazar Gómez resultó ser un hombre hiperactivo y temperamental, algunas de sus exparejas están asegurando haber sido agredidas física y psicológicamente por él, por lo que han brindado su apoyo a Tefi Valenzuela, quien pasó a ser la prometida del actor horas antes de que ésta la agrediera.

Frank Valenzuela, hermano de la víctima, fue quién reveló a medios que el propio Eleazar Gómez lo llamó por teléfono para contarle que la noche del 4 de noviembre le pediría matrimonio a la modelo; sin embargo es hasta hoy que se difunde el video.

En el programa Venga La Alegría se dio a conocer el momento en que el actor de telenovelas se arrodilla frente a Tefi Valenzuela. Ambos están cenando en un restaurante de la Ciudad de México. Le mesa está decorada con rosas rojas y unas copas de vino que esperan ser bebidas. Mariachis esperan ansiosos alrededor de la pareja.

“Si tu quieres y me aceptas como tu compañero para toda la vida, como tú me has dicho que puedes ser mi compañera de toda la vida, que estemos juntas siempre, que nos amemos, nos entendamos, nos comprendamos, tengamos la paciencia, el compromiso de aceptarnos con nuestros errores, con nuestros defectos, con todo, quiero pedirte hoy si aceptas casarte conmigo” Eleazar Gómez

En respuesta a la propuesta de Eleazar Gómez, Tefi Valenzuela no puede resistirse y le da el “sí”.

Más tarde y según la declaración de Stephanie Valenzuela al Ministerio Público, los prometidos regresaron a su departamento ubicado en la colonia Nápoles. Eleazar Gómez estaba molesto porque, a su parecer, Valenzuela no estaba muy entusiasmada con la propuesta así que le reclamó, ella lo ignoró, se quitó el anillo y comenzó a ponerse la pijama, Gómez se abalanzó sobre ella y la golpeó.

Actualmente, Eleazar Gómez está vinculado a proceso por violencia familiar equiparada.