La actriz defendió al actor y aseguró que su caso la hace llorar pues considera que no debe de estar detenido por golpear a Tefi Valenzuela.

Hace casi un mes que Eleazar Gómez fue detenido por presuntamente haber golpeado a su novia Tefi Valenzuela . El famoso se encuentra recluido en el Reclusorio Norte a la espera de su audiencia donde se pueda resolver su situación legal.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ Lorena Velázquez opinó sobre el caso y defendió al actor pues considera que es injusto que el también cantante se encuentre en la cárcel por haber agredido a la modelo peruana.

Durante su conversación la actriz expreso que ella espera que pronto se pueda resolver esta situación ya que es una amiga cercana a la familia de Eleazar Gómez.

“Es un niño lindo y toda su familia es divina, a Zoraida la quiero muchísimo y le deseo que todo se componga" Lorena Velázquez

En el video la famosa señaló que la situación de Eleazar Gómez y Pablo Lyle la ponen muy triste e incluso la hacen llorar, ya que son dos jóvenes que se encuentran atravesando una difícil situación.

“Lo de Pablo Lyle y lo de Eleazar Gómez a mí verdaderamente me hace llorar porque no es justo lo que les ha pasado, no es justo" Lorena Velázquez

Lorena Velázquez justifica la violencia de Eleazar Gómez

Lorena Velázquez insinuó que Tefi Valenuela podría tener algo de culpa pues detalló que ahora las parejas van demasiado rápido y por eso las relaciones no duran.

“Desgraciadamente las muchachitas se prestan a ‘vámonos a vivir juntos al otro día’ y pues no son relaciones duraderas, pero pues así está la sociedad, así está la vida” Lorena Velázquez

La actriz defendió la agresión de Eleazar Gómez pues considera que hay veces que los hombres no se pueden controlar.

“Yo entiendo que pegarla a una mujer o pegarle a otro ser humano es tremendo, pero son momentos de no saberse controlar, pero hay veces que los hombres no se pueden controlar” Lorena Velázquez

En su entrevista la famosa de 82 años puntualizó que el actor es una persona joven que no merece lo que le está pasando ya que no se sabe lo que pasó en realidad en ese departamento.

“Yo no sé, yo a Eleazar no lo he tratado, pero es un niño joven, es un muchacho que tiene la vida por delante, entonces no es justo porque ve tú a saber lo que ella le hizo, o lo que ella le dijo o qué pasó” Lorena Velázquez

Antes de finalizar su conversación, Lorena Velázquez destacó que a veces en el amor las personas pierden la educación y pueden pasar cosas así. Además, detalló que hay personas que ven las denuncias como una forma de negocio.