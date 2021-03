Cuando Eleazar Gómez habla de recibir terapia hace gestos que indican asco y rechazo: "ya está bloqueado y no va a servir de nada el tratamiento”

Eleazar Gómez publicó el pasado lunes un video en redes sociales donde ofrecía disculpas a su exnovia ‘Tefi’ Valenzuela por haberla golpeado en noviembre pasado.

Ante ello, mucha gente se pregunta si Eleazar Gómez fue sincero y de verdad se arrepiente del ataque a ‘Tefi’ Valenzuela o solamente se disculpó para cumplir con lo ordenado por el juez del caso para permitirle seguir en libertad condicional.

Una experta en lenguaje corporal analizó el video de Eleazar Gómez y dio un veredicto que respaldaría el temor de otras jóvenes que expusieron los actos de violencia sufridos a manos del actor y que ahora se sienten indefensas al saberlo libre.

"No es una respuesta sincera": Experta sobre disculpas de Eleazar Gómez

Adriana González, especialista en psicología del rostro con 20 años de experiencia en perfilaciones criminales, acudió como invitada al programa ‘Venga la Alegría’, donde estudió cada fragmento de la grabación, señalando que al principio, Eleazar Gómez se muestra con una actitud retadora .

"Lo hace por cumplir. Lo hace desafiante. Él conserva el poder. Nos dice que no va a soltar su posición" Adriana González, experta en lenguaje corporal

La experta en lenguaje corporal señaló que cuando el hermano de Zoraida Gómez se refiere a ‘Tefi’ Valenzuela, no parece ser muy sincero, debido a estos gestos:

"Cierra los ojos, eso nos habla de que se desconecta, que en realidad no hay un intercambio emocional, es decir, no está dando una respuesta sincera y se está aislando de Stefi, en particular de ella, y nos está diciendo que no quiere ofrecerle una disculpa, se está sesgando… y además no está seguro de lo que está haciendo" Adriana González, experta en lenguaje corporal

"Es un tipo de cuidado este hombre": Experta sobre actitud de Eleazar Gómez

La psicóloga identificó otro gesto que revelaría los verdaderos sentimientos de Eleazar Gómez cuando habla sobre la terapia que deberá tomar por tres años para no regresar a la cárcel.

“Cuando habla tomar sus terapias…. levanta la barbilla y marca una arruga a los lados de la nariz. Esto significa que el individuo siente asco, siente rechazo cuando habla de sus terapias, es decir, él no va a estar nada a gusto tomándolas, ya está bloqueado y no va a servir absolutamente de nada el tratamiento que tome” Adriana González, experta en lenguaje corporal

En el cierre del video, la especialista señaló que Eleazar Gómez termina con las manos hacia atrás, lo que indicaría deshonestidad.

“Nos dice que no está siendo totalmente abierto y que algo esconde, es decir, todavía podemos esperar una carta escondida bajo la manga de este hombre… [Eleazar] se desconecta en el momento que sea necesario y eso le da un sentido de frialdad, es un tipo de cuidado este hombre" Adriana González, experta en lenguaje corporal