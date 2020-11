Familia de Eleazar Gómez teme que se suicide

La familia de Eleazar Gómez teme que el actor no se encuentre bien por haber perdido su trabajo

A inicios del mes de noviembre, Eleazar Gómez fue detenido por presuntamente haber golpeado a su novia Tefi Valenzuela . El famoso enfrenta cargos por violencia familiar equiparada.

Tras su arresto, el actor ha perdido varios contratos e incluso fue remplazado en su telenovela ‘ La mexicana y el güero ’, situación que le habría provocado una fuerte depresión.

De acuerdo con una revista de espectáculos, familiares del famoso temen que se quite la vida en la cárcel pues se encuentra preocupado por su futuro laboral.

Una fuente cercana le habría revelado a TVNotas que Eleazar Gómez se encuentra muy desanimado luego de que en su más reciente audiencia se le negará la posibilidad de salir de la cárcel.

La publicación detalló que el actor tenía muchas esperanzas de abandonar el Reclusorio Norte, sin embargo, esto no fue posible lo que agravó el estado mental del famoso. La revista señaló que el también cantante ha pasado unos días muy difíciles y que no puede dormir y no ha comido bien.

El informante incluso detalló que su familia teme que Eleazar Gómez atente contra su vida antes de que se realice su próxima audiencia en enero. También se reveló que el actor les pidió perdón a sus hermanos Zoraida y Jairo por toda la polémica e incluso se había despedido como si ya no los fuera a ver.

En la publicación se destacó que Eleazar Gómez dio negativo a Covid-19, por lo que las autoridades lo pasarían a otra zona en donde podrá convivir con otros reos. Algo que lo tiene muy preocupado ya que tiene miedo de que le puedan hacer algo.

TVNotas incluso señaló que la familia del famoso estaría pensando en la manera de pagar su protección.

Defensa de Eleazar Gómez podría utilizar la depresión para que salga de la cárcel

No es la primera vez que se habla de que Eleazar Gómez atraviesa por una fuerte depresión, ya que la periodista Angélica Palacios ya había hablado al respecto.

En su video del pasado 18 de noviembre, la periodista destacó que la defensa del actor buscaría que se le concediera libertad para que enfrentará el proceso desde su casa, tal como lo hace Pablo Lyle .

De acuerdo con la conductora la defensa utilizaría su depresión como un recurso para lograr que no estuviera mucho tiempo en la cárcel.