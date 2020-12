El abogado Froylán Díaz desmiente fotografías en donde se ve al actor físicamente mal dentro de la cárcel.

A principios del mes de noviembre, Eleazar Gómez fue detenido por presuntamente haber golpeado a su novia Tefi Valenzuela. Desde ese momento el actor permanece en el Reclusorio Norte.

El abogado del actor concedió una entrevista a ‘Venga la Alegría’ en donde aseguró que para la modelo es un negocio que el actor permanezca en la cárcel.

De acuerdo con Froylán Díaz, la peruana se ha beneficiado de la denuncia ya que de esa manera ha podido aparecer en diversos medios.

“Que él esté aquí, para ella es un negocio” Froylán Díaz

El abogado de Eleazar Gómez detalló en el video que el actor se encuentra enterado de todas las entrevistas que ha dado Tefy Valenzuela, pero lo que busca es poder ya dejar el problema atrás.

“Él está enterado de todo, ya él quiere dejar ese punto muy aparte” Froylán Díaz

Sobre el temor que ha expresado la modelo de que el actor pueda salir de la cárcel, Froylán Díaz detalló que no debe de tener miedo por su integridad física ya que lo que busca el famoso es poder dejar atrás ese episodio de su vida.

“No tiene por qué temer, en ningún momento su integridad física corre algún riesgo” Froylán Díaz

El defensor también confesó que ha buscado tener contacto con Tefy Valenzuela para poder llegar a un acuerdo.

“Ella tendría que otorgar el perdón legalmente, no nada más así de la forma moral como ella lo externa. No se ha prestado a tener un contacto. Nosotros la hemos buscado, pero ella no se presta” Froylán Díaz

Abogado de Eleazar Gómez desmiente fotografías del actor

Durante su entrevista con ‘Venga la Alegría’ el abogado de Eleazar Gómez desmintió que las fotos que publicó una revista del actor no son ciertas.

“No es él, ya vi las fotos pero no es él. Te lo puedo confirmar, no es él” Froylán Díaz

Froylán Díaz puntualizó que el hombre que aparece no es el actor, ya que ni siquiera se parecen físicamente. En este sentido detalló que es imposible que haya una imagen de Eleazar Gómez ya que en la cárcel no se puede entrar con celular.

“Se maneja haciendo ejercicio, está muy tranquilo (…) Tú lo conoces, todo mundo lo conoce, ni siquiera en el físico se parece” Froylán Díaz

Sobre si el actor pasará solo las fiestas decembrinas detalló que no lo cree que sea de esa manera.

“No creo que se la pase solo, no lo puede pasar solo, tendría que estar alguien con él” Froylán Díaz

El abogado de Eleazar Gómez puntualizó que por el momento se encuentran en etapa de investigación y que queda esperar al 6 de enero.