Eleazar Gómez: Su ex defensa legal asegura que los derechos del actor fueron violados

Froylán Díaz reveló la fecha en la que Eleazar Gómez podría salir de prisión tras la denuncia interpuesta por Tefi Valenzuela.

El pasado 5 de noviembre Eleazar Gómez fue detenido luego de que su exnovia Tefi Valenzuela lo denunciara por violencia familiar equiparada. Desde ese momento el actor ha permanecido en el Reclusorio Norte llevando su proceso.

Sin embargo, su exabogado Froylán Díaz reveló que el actor pronto podría salir de la cárcel y denunció que los derechos del famoso han sido violados.

“Se están violentando los derechos de Eleazar Gómez”: Ex defensa legal del actor

En conversación con el programa ‘Venga la Alegría’ la ex defensa legal de Eleazar Gómez destacó que pronto el actor podría quedar en libertad siempre y cuando llegue a un acuerdo con Tefi Valenzuela .

Froylán Díaz aseguró que se han violentado los derechos del actor pues todo el proceso lo pudo haber seguido en libertad y no en la cárcel. En este sentido destaco que el 29 de marzo se llevará a cabo la próxima audiencia en donde se espera poder llegar a un convenio para que el famoso quede libre.

“El 29 de marzo, lunes. No sé si estaré ahí. Él es mi amigo y la verdad también se están violando parte de sus derechos, ese procedimiento él lo pudo haber llevado por fuera. Está bien, va normal y se va a decidir todo en esa audiencia. Si llegan a un arreglo, ese mismo día sale” Froylán Díaz

El exabogado de Eleazar Gómez confesó que probablemente Tefi Valenzuela pida una fuerte cantidad de dinero para poder llegar a un acuerdo.

“No sé el monto que ella va a pedir, pero me imagino que va a ser algo exagerado. Si él no llega a un acuerdo en esa audiencia, no sé, se tendría que aventar unos dos meses más” Froylán Díaz

Froylán Díaz también defendió al actor y aseguró que a él si le pagó sus respectivos honorarios y aunque ya no es su abogado continúa siendo su amigo.

“No para nada. No es mi caso. Él no me quedó a deber absolutamente nada, la amistad sigue” Froylán Díaz

¿Eleazar Gómez habría vendió la exclusiva de su liberación a una revista?

Sobre los rumores de que Eleazar Gómez habría vendido la exclusiva de su liberación a una revista de espectáculos, Froylán Díaz destacó que desconoce del tema ya que nunca se trató algo así.

“Jamás se tocaron esos temas, ni por aquí, ni enterado en dar ni vender una exclusiva. Nunca” Froylán Díaz

Cuando fue cuestionado sobre si el actor se arrepintió de sus acciones, el abogado confesó que Eleazar Gómez ha tenido la oportunidad de recapacitar.