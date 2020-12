La actriz Eiza González compartió en redes sociales el proceso de su tratamiento para combatir sus alergias.

A través de sus historias de Instagram, la actriz Eiza Gonzalez compartió unas imágenes donde muestra que se está sometiendo a un complicado tratamiento para compartir sus alergias.

Eiza explica que desde que era pequeña ha padecido de alergias y confiesa que es tan sensible que su cuerpo reacciona apenas toca algo que se las produzca.

“Usualmente no publico cosas muy personales, pero tengo muchos mensajes preguntándome sobre esto. Así que, esto es en realidad una prueba de alergias , no una prueba de sensibilidad a la comida. Desde siempre he padecido de alergias y estas cambian, así que todo el tiempo tengo que lidiar con ellas”, compartió Eiza en una de sus historias.

Eiza González @eizagonzalez / Instagram

"Hacen las pruebas en tu espalda y tienes que esperar un rato. Esto (la foto) es del momento en que terminaron (la prueba). Tengo marcas por todas partes, pero tengo otras peores, muy feas para compartir. (Los de arriba son (pruebas de alergia por) gatos y caballos. Soy mortalmente alérgica). Me han hecho pruebas por naturaleza, animales, comida, medicinas, etcétera”, escribió Eiza.

Eiza González @eizagonzalez / Instagram

“Después te hacen otras pruebas en tus brazos, inyectando lo que haya salido negativo para comprobar que no se trata falsos negativos”, se puede leer en su segunda historia.

De acuerdo con la actriz, los doctores hacen un análisis de sangre completo para identificar alergias específicas y cómo atacarlas. Además, confiesa que al ser una persona muy alérgica le asustan mucho estos tiempos de pandemia.

“Mis alergias alimentarias son la menor de mis preocupaciones para ser honesta. Toda mi vida he luchado con problemas respiratorios graves (infección de los senos nasales, bronquitis por neumonía, etc.)”

Eiza Gonzalez

Eiza también afirma que las alergias son un problema realmente importante que muchas personas no se toman en serio y que pueden afectar la calidad de su vida.

“No soy una experta, solo lucho contra ellas, pero pregúntenle a su médico si creen que debería hacerse la prueba. ¡Sobreviviré!, jaja lo prometo. Gracias por los mensajes de amor”, finaliza Eiza González.